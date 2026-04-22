Comisión de Gobierno del Senado rechazó proyecto que crea el delito de ingreso ilegal a Chile

La Comisión de Gobierno del Senado rechazó el proyecto, originado en la Cámara de Diputados, que modifica la ley N°21.325, de migración y extranjería, y que crea el delito de ingreso clandestino al territorio nacional.

El texto -moción de diputados oficialistas- llegará con informe negativo este miércoles a la sala, tras el rechazo por los votos en contra de la senadora Danisa Astudillo (PS) y los senadores Esteban Velásquez (FREVS) y Juan Luis Castro (PS). A favor votaron los senadores Renzo Trizotti (REP.) y Arturo Longton (RN).

Con todo, se coincidió transversalmente, que se requiere “ordenar la casa”, pero el tema de fondo, la penalización de ingreso, fue cuestionado por gran parte de los expositores, incluyendo a la Policía de Investigaciones (PDI), quienes advirtieron que la medida podría ser eficiente “si se aplica correctamente y con los recursos adecuados”.

Adicionalmente, dejaron constancia de los problemas de reconducción con migrantes venezolanos y que desde mediados del año pasado no han podido expulsar a casi 6 mil ciudadanos venezolanos, “porque no existen relaciones consulares”.

Por su parte, la defensora nacional Verónica Encina planteó que el endurecimiento penal no sería, necesariamente, un disuasivo relevante para evitar el ingreso irregular.

FUNDAMENTACIONES

Al fundamentar su votación en contra, la presidenta de la Comisión, senadora Danisa Astudillo, transparentó que, a su juicio, “con todo lo que hemos escuchado, siento que no es un buen proyecto (…) y de las audiencias que hemos tenido hay un factor común: penalizar el ingreso irregular de ninguna manera es disuasivo”.

Además, hizo notar que no existe evaluación de los costos asociados, relacionados con mayor carga en tribunales y la penalización propuesta, entre otros.

Por su parte, el senador Renzo Trizotti reconoció que “hay dudas”, pero aseveró que desde el Ejecutivo está la voluntad de mejorar, por lo que anunció su aprobación.

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