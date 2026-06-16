Comisión de Economía del Senado acuerda crear mesa técnica con el Ejecutivo por regulación de plataformas de apuestas en línea

Oficiar al Ministerio Público y la Fiscalía fue el acuerdo al que llegaron los integrantes de la Comisión de Economía del Senado tras escuchar a la Superintendencia de Casinos de Juego respecto a las denuncias en contra de las plataformas de juegos online que operan al margen de la ley.

Además, acordaron crear una mesa técnica con el Ejecutivo por la regulación de plataformas de apuestas en línea.

La semana pasada, la instancia legislativa recibió al director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Jorge Trujillo, para conocer detalles de la resolución emitida por este organismo, que habilita un sistema para que contribuyentes sin domicilio ni residencia en Chile que presten servicios de apuestas, juegos de azar y casinos, a través de plataformas digitales, cumplan obligaciones tributarias.

La situación de estos sitios de juego es abordada por el proyecto que regula el desarrollo de plataformas de apuestas en línea que tiene suma urgencia.

La propuesta en segundo trámite recibió indicaciones que deben ser votadas, sin embargo, el presidente de la Comisión, el senador Gastón Saavedra explicó cómo se procederá en su tramitación.

El senador Matías Walker -integrante de la Comisión- recordó que el proyecto se aprobó en general con una amplia mayoría. “El plazo de indicaciones venció en mayo y la secretaría nos elaboró un comparado que tiene 377 páginas, no es poco. Es un tema de iniciativa del Ejecutivo. También está el informe financiero que hablaba de recaudar entre 180 y 200 millones de dólares por año”, recordó.

A su vez manifestó que “es importante hacer el trabajo prelegislativo, por ejemplo presentamos indicaciones para prohibir el acceso a menores de edad, establecer una plataforma en beneficio de los trabajadores de casinos, y otros cambios que buscan conocer los beneficiarios finales, es decir los dueños, porque se necesita saber dónde están los capitales”.

Por lo pronto, los senadores escucharon al superintendente de Casinos de Juego (r) Eduardo Cáceres, quien reconoció que “la ley permite que los operadores exploten juegos entiéndase ruletas, cartas, dados, bingos y máquinas de azar, en un lugar físico que son los casinos. No comprende juegos en línea, no están autorizados. Los casinos que sí pueden funcionar pagan IVA, un impuesto específico al juego (ingreso bruto por las apuestas menos los premios) y otro gravamen por entrada (0.07 UTM por entrada)”.

“Ante el Ministerio Público hemos denunciado posibles hechos constitutivos de delito. Desde el 2018, hemos presentado al Ministerio Público 123 denuncias, la mayor parte de las cuales son de clientes de plataformas online. Se trata de dificultades para cobrar premios, irregularidades en el desarrollo de los juegos, y permitir el acceso de menores de edad”, explicó.

También la autoridad informó que “fuimos requeridos por la Subsecretaría de Telecomunicaciones para elaborar una propuesta de protocolo, en la que le hagamos llegar las URL sospechosas y la Subtel se encargue del bloqueo por parte del proveedor de internet”.

Tras la exposición, el senador Matías Walker preguntó directamente. “Si de la Superintendencia dependiera ustedes creen que hay que regular estas actividades o prohibirlas. Creo que esa la discusión de fondo que ya las tuvimos el año pasado cuando en esta Comisión analizamos el proyecto en tramitación”.

El senador Gastón Saavedra apuntó a la “contradicción que se ve que el SII pretenda cobrar impuestos a plataformas que son ilegales. Está bien que se quiera recaudar dada la situación, pero el oficio no se entiende considerando la ley que es clara (…) Si se permiten operadores transnacionales que paguen impuestos, me pregunto cómo se garantiza que los fondos no provengan del crimen organizado porque no reportan a la UAF”.

Luego el senador Diego Ibáñez consultó por el seguimiento de las denuncias ante el Ministerio Público. “No sé si existe alguna condena, se cierran los sitios porque al parecer no pasa mucho”, hizo ver, por lo que solicitó el acuerdo de la Comisión para oficiar al Ministerio Público sobre el seguimiento de los casos, lo que fue acogido.

A su vez, el senador Ricardo Celis recordó los resultados de la encuesta Cadem sobre el funcionamiento de plataformas de juego. “El 82% de los consultados está de acuerdo con bloquearlos, un 70% piensa que debieran pagar impuestos, un 51% cree que se deben regular por ley, un 64% no le parece que auspicien equipos y actividades deportivas y el 90% condena que se permita a los menores usar estas plataformas. Claramente la ciudadanía está preocupada”, detalló.

Con todo, también se acordó mandar un oficio a la Fiscalía para conocer qué pasa con las denuncias que se hacen por parte de las instituciones como particular.

A su vez, los senadores coincidieron en la necesidad de oficiar a la dirección del Instituto Nacional del Deporte (IND) para conocer las organizaciones deportivas que son auspiciadas por casas de apuesta y al Consejo Nacional de Televisión (CNT).

PURANOTICIA