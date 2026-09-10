Comisión de Defensa sesionará a bordo de un buque de la Armada en el Estrecho de Magallanes

El diputado independiente Daniel Valenzuela, integrante de la Comisión de Defensa, cuestionó el intento de trasladar al Congreso Nacional una discusión que, a su juicio, debe ser abordada como un asunto de Estado y de defensa de la soberanía nacional.

En ese sentido, el parlamentario criticó la eventual citación del canciller al Congreso y sostuvo que esta medida desvía el foco de la discusión, apuntando directamente a las declaraciones y actuaciones provenientes de Argentina.

“Citar al canciller al Congreso es un error y desvía completamente el foco. La pelea no es entre chilenos. El verdadero problema son las reiteradas imprudencias de autoridades y altos mandos argentinos respecto de nuestra soberanía”, aseguró Valenzuela.

El diputado sostuvo que Chile debe actuar con una sola voz frente a este tipo de situaciones y valoró la posición del ministro de Defensa, Fernando Barros, quien, según destacó, ha sido categórico respecto del Estrecho de Magallanes y la inexistencia de una soberanía compartida.

“Necesitamos que esa claridad sea la posición de todo el Gobierno. Los tratados se respetan y nuestra soberanía no se relativiza, ni se negocia”, añadió.

Asimismo, Valenzuela anunció que solicitó que la sesión de la Comisión de Defensa del próximo 25 de septiembre en Punta Arenas se realice en la boca del Estrecho de Magallanes, a bordo de un buque de la Armada de Chile, propuesta que fue acogida por la instancia técnica.

“Si vamos a hablar de soberanía, hagámoslo donde corresponde, en el Estrecho, junto a nuestra Armada, dejando claro que este territorio es chileno”, dijo Valenzuela.

Finalmente, el parlamentario insistió en la necesidad de evitar que las diferencias políticas internas desplacen el foco de la discusión y llamó a mantener una postura común en materia de soberanía nacional.

Y añadió que “podemos tener diferencias políticas, pero la defensa de nuestra soberanía no puede convertirse en una pelea entre chilenos. El foco está afuera, y Chile debe responder unido, firme y sin ambigüedades”.

PURANOTICIA