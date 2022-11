Comisión de Constitución del Senado dio el visto bueno a José Morales para que sea el nuevo Fiscal Nacional

La Comisión de Constitución del Senado dio este martes el visto bueno para que José Morales sea el postulante idóneo para ocupar el cargo de Fiscal Nacional.

El proceso de evaluación del candidato fue aprobado por tres votos a favor -Pedro Araya (independiente-PPD), Luz Ebensperguer (UDI) y Matías Walker (independiente)- y el voto en contra de Rodrigo Galilea (RN).

Morales expuso este lunes ante dicha comisión, donde entregó un plan de trabajo de seis puntos: crimen organizado y delitos violentos; delitos de género y delitos cometidos por funcionarios públicos; actualización tecnológica; atención a víctimas e intervinientes; control interno y rendición de cuentas; y carrera de fiscales y funcionarios. Después contestó a las preguntas de los parlamentarios.

Ebensperguer afirmó que después de la exposición de Morales, “se vio un hombre que se le notaba la experiencia y el conocimiento en todos los temas. Tiene los méritos suficientes y satisfactorios en experiencia, idoneidad, conocimiento y capacidad para asumir este gran desafío”.

Araya, a su vez, sostuvo que “por la compleja situación que vive el Ministerio Público, creo que José Morales sí puede ser un buen conductor en esta etapa”.

Agregó que “el fiscal Morales con el desempeño que ha tenido, ha tenido causas complejas (...), yo creo que puede ser una persona que cumple las condiciones para ser el próximo Fiscal Nacional”.

Mientras, Walker indicó que “creo que hay un plan concreto para, de alguna manera, revitalizar el Ministerio Público. Lo veo a una persona con carácter suficiente para enfrentar la persecución penal respecto a delitos que hoy mayormente preocupan a los chilenos y también respecto a delitos de corrupción contra la probidad”.

“Considero que el candidato propuesto por el Presidente de la República cumple con las condiciones de idoneidad y experiencia establecida en nuestro ordenamiento jurídico”, añadió.

En tanto, Galileo, el único que votó en contra, expresó que “reconociendo los méritos, experiencias y conocimiento del fiscal Morales, yo creo que no es, en este momento, la persona apropiada para dirigir la institución. Si la institución estuviera caminando en un proceso estable y virtuoso, no tengo ninguna duda que él podría hacerlo, pero creo que en el momento en que está y los cambios profundos que hay que hacer, yo prudencialmente me inclino por otro tipo de perfil”.

