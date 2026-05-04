Comisión de Constitución del Senado aprueba propuesta para que el ministro Dinko Franulic se integre a la Corte Suprema

Con el objetivo de llenar la vacante dejada por Sergio Muñoz, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado dio luz verde de manera unánime a la carta presentada por el Gobierno. De este modo, se respaldó la nominación del ministro Dinko Franulic Cetinic para convertirse en nuevo integrante de la Corte Suprema.

Al momento de presentar sus credenciales ante los parlamentarios, el magistrado valoró su trayectoria por diversas jurisdicciones, mencionando específicamente a Los Lagos, San José de la Mariquina, Curicó, Copiapó y Antofagasta. Según sus propias palabras, este recorrido territorial le otorgó la posibilidad de "conocer distintas realidades y, jurídicamente, situaciones y controversias de la más distinta naturaleza como, asimismo, las dificultades y anhelos de los habitantes de esas zonas que, muchas veces, desde el centro del país resultan difíciles de entender".

En medio de su intervención, el candidato al máximo tribunal no eludió los actuales desafíos de probidad y la crisis de legitimidad que enfrenta el sistema judicial. Frente a este escenario, apuntó a la necesidad de progresar en la implementación de nuevos mecanismos enfocados en las denuncias y la fiscalización.

En la misma línea de mejoras institucionales, sugirió revisar detalladamente las actuales causales de recusación e implicancia. Para hacer frente a las demoras sin justificación, el juez propuso estandarizar los procedimientos de carácter administrativo y sugirió conformar un "elenco de jueces permanentes" destinado exclusivamente a cubrir las suplencias.

Adicionalmente, hizo hincapié en la importancia de optimizar los recursos tecnológicos y humanos disponibles en la actualidad. Para lograrlo, propuso utilizar las herramientas telemáticas con el fin de equilibrar y distribuir de mejor manera las cargas laborales entre aquellos tribunales que compartan una misma especialidad.

Al analizar el ámbito penal, el postulante manifestó su inquietud frente a la aplicación de salidas alternativas, haciendo mención específica a la suspensión condicional del procedimiento. Sobre este punto, argumentó que es imperativo que los jueces retomen un rol activo, impidiendo así que dichas herramientas procesales terminen transformándose en simples mecanismos formales para dar término a las causas.

La carrera judicial de Franulic Cetinic comenzó en el año 1992, asumiendo como secretario del Juzgado de Letras de Los Lagos. Su currículum incluye pasos por el Juzgado de Letras de San José de la Mariquina y labores como relator en la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Más tarde, ejerció como juez de Letras tanto en Curicó como en Antofagasta, integrando también el Tribunal de Juicio Oral de esta última ciudad. Su ascenso continuó al ser designado ministro de la Corte de Apelaciones de Copiapó, para finalmente recalar en la Corte de Apelaciones de Antofagasta, tribunal que ha llegado a presidir durante tres periodos.

Luego de obtener este apoyo unánime en la Comisión de Constitución, el futuro del ministro Franulic quedará en manos de la Sala del Senado. La instancia legislativa tiene programado discutir y votar esta postulación el próximo martes 12 de mayo.

(Imagen: Poder Judicial)

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