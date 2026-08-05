Comisión aprueba proyecto que amplía subsidio hipotecario para viviendas de hasta 6.000 UF

El proyecto que amplía el subsidio hipotecario para la compra de viviendas nuevas de hasta 6.000 UF dio su primer paso en el Congreso, luego de que la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados lo aprobara en general por 11 votos a favor y dos en contra.

La iniciativa, presentada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, aumenta el cupo máximo de subsidios de 50 mil a 80 mil y eleva el valor máximo de las viviendas que pueden acceder al beneficio, pasando de 4.000 a 6.000 UF.

El secretario de Estado explicó que la propuesta complementa la reforma para la reconstrucción, la que exime del pago de IVA, por un período de 12 meses, a la venta de viviendas nuevas. Según indicó, ambas medidas buscan apoyar a la clase media, reactivar el sector inmobiliario y fomentar la generación de empleo.

Respecto del aumento del valor máximo de las viviendas, el Ejecutivo estima que la medida permitiría cubrir el 88,1% de la oferta total de viviendas nuevas disponibles al cierre de marzo de 2026, equivalente a cerca de 104 mil unidades. De ese total, 19.022 viviendas tienen un valor superior a 4.000 UF e inferior a 6.000 UF, segmento que actualmente no está contemplado por el subsidio.

Además, el proyecto extiende hasta el 31 de mayo de 2028 el plazo para solicitar financiamientos acogidos al beneficio.

MÁS DE 100 MIL VIVIENDAS SIN VENDER

La iniciativa modifica la ley aprobada en 2025, que buscaba enfrentar el stock de más de 100 mil viviendas nuevas sin vender.

De acuerdo con los antecedentes del programa, al 24 de julio de 2026 se habían ingresado más de 40 mil solicitudes y formalizado 31.640 créditos, cifra que representa el 63,3% del total de subsidios disponibles. Asimismo, se proyecta que el cupo contemplado en la legislación vigente se complete durante septiembre.

En paralelo, un informe del Banco Central identificó como la principal vulnerabilidad del sector inmobiliario residencial el elevado número de viviendas terminadas disponibles para la venta, situación que ha provocado una disminución en la actividad de las empresas del rubro y una menor generación de empleo en la construcción.

Finalmente, el Ejecutivo destacó que el aumento del 25% en las ventas de primeras viviendas del tramo entre 3.000 y 4.000 UF durante el segundo semestre de 2025 demuestra que el subsidio a la tasa, junto con la garantía estatal, ha sido una herramienta eficaz para impulsar el mercado inmobiliario.

PURANOTICIA