Ángela Vivanco declara por primera vez en caso "Muñeca Rusa": "Estoy tranquila"

La exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, llegó la mañana de este miércoles hasta las dependencias del OS7 de Carabineros, en la comuna de Providencia, para prestar declaración por primera vez en el marco del caso "Muñeca Rusa".

El interrogatorio fue solicitado por la propia exmagistrada y se enmarca en la investigación que enfrenta tras ser formalizada por los delitos de cohecho reiterado y lavado de activos.

Se estima que la diligencia podría extenderse hasta este jueves, con el objetivo de colaborar en la investigación que desarrolla la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente.

Actualmente, Vivanco cumple la medida cautelar de arresto domiciliario total, la que rige desde hace dos meses, luego de haber permanecido cuatro meses en prisión preventiva en el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín.

A su llegada al OS7, la exministra aseguró que "está tranquila, tengo conocimiento de la causa y prepara para responder todo aquello que se me pregunte".

Finalmente, señaló que ha enfrentado algunos problemas de salud y que no ha podido visitar a su pareja, el abogado Gonzalo Miqueles, quien permanece en prisión preventiva en el marco de la misma investigación.

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