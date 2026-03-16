Comienza último pago del Aporte Familiar Permanente 2026: $66.834 por carga para el tercer grupo

El último pago del Aporte Familiar Permanente (ex Bono Marzo) 2026 al tercer grupo de beneficiados, se comenzará a realizar este lunes. El monto es de $66.834 por carga familiar.

Este aporte busca apoyar a las familias de menores ingresos en los gastos habituales de los primeros meses del año, como útiles y uniformes escolares, colegiaturas y otros costos familiares.

El pago de la primera nómina de beneficiados se comenzó a llevar a cabo el 16 de febrero, mientras que el 2 de marzo fue el turno del segundo grupo, los que llegaron a 1 millón 177 mil familias.

El tercer grupo de beneficiarios del Aporte Familiar Permanente 2026 corresponde a trabajadores y pensionados de entidades distintas al Instituto de Previsión Social (IPS), que cobran Asignación Familiar o Maternal por su cargas familiares.

Para saber el día y lugar de pago, puedes consultarlo en la plataforma del ex Bono Marzo 2026, https://www.aportefamiliar.cl/, a partir del 16 de marzo.

No es necesario postular para recibir el Aporte Familiar Permanente. Este beneficio se recibe de forma automática si se cumple con los requisitos.

PURANOTICIA