Comienza primer juicio oral por crimen de Ronald Ojeda: Fiscalía pide 20 años de cárcel

A más de dos años del secuestro y homicidio de Ronald Ojeda, este jueves comenzó en Segundo Tribunal Oral en lo Penal de Santiago el juicio oral contra Maickel David Villegas Rodríguez, uno de los acusados por el crimen del exteniente venezolano.

La Fiscalía Metropolitana Sur le atribuye al sujeto, también venezolano, haber participado en la obtención de registros audiovisuales utilizados para documentar la ejecución del secuestro y posterior homicidio, ocurrido en febrero de 2024.

"Para nosotros es muy relevante porque se trata del primer imputado individualizado junto al menor de edad y que tuvimos que extraditar desde Costa Rica", comentó Héctor Barros, fiscal regional a cargo de la investigación.

Junto con aclarar que Maickel Villegas es acusado del delito de secuestro con homicidio, el persecutor agregó que “este primer juicio se va a enfocar toda la prueba de la Fiscalía en acreditar la participación de él en el delito de secuestro con homicidio y que dice básicamente relación con que este es el imputado que realiza la grabación del video que finalmente es mandado a los estamentos superiores de la organización"

“Al imputado se le atribuye retirar a la mitad de los partícipes del secuestro con homicidio que ingresan al inmueble de la víctima cuando el auto queda con desperfecto mecánico en la Costanera Norte", añadió.

Explicó que, como pena, el Ministerio Público solicitará al tribunal 20 años de presidio efectivo para Villegas: “La gravedad de la condena es resultado de las negociaciones que el Estado chileno realizó con Costa Rica para extraditar al imputado. El mismo sistema judicial de ese país nos obliga en este caso a suscribir un acuerdo que tiene limitaciones de penas, en este caso 20 años", dijo.

“El segundo juicio comenzará el día 20 de septiembre con el mayor volumen y con la mayor cantidad de imputados", añadió el fiscal Barrios en referencia a Edgard Javier Benítez Rubio, Alfredo José Henríquez Pineda, Wimner Rivas Olivares, Julio César Iglesias Pereira, Julián Andrés Iglesias Hoyos y Yolvi Miguel González Arcaya.

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