Comienza pago de deuda histórica: Colegio de Profesores llama a verificar datos

El próximo 17 de octubre más de 15 mil profesores afectados por la deuda histórica recibirán la primera cuota de reparación comprometida para el año 2025. Por lo mismo, el presidente nacional del gremio, Mario Aguilar, llamó a verificar los datos en soluciondeudahistorica.mineduc.cl.

“Es importante que las personas verifiquen si están dentro de los beneficiados, porque quiero aclarar que no habrá una lista pública porque la ley de protección de datos personales no lo permite. Por lo tanto, cada persona tiene que ingresar a la plataforma del Mineduc soluciondeudahistorica.mineduc.cl”, explicó Aguilar.

El líder gremial docente aclaró que “están considerados para el primer pago las personas mayores de 81 años o más, pero como hay algunos de ese rango etario que lamentablemente están en la demanda internacional -acción legal que no lleva el Colegio de Profesores-, les impide por ahora, recibir su pago, por esto la lista corrió y la ley establece que se deben completar todos los cupos”.

Aguilar también recalcó que “las personas del desistimiento no pierden el beneficio, sino que una vez que hayan tramitado la acción legal ingresan al listado para pago. Pero lo importante ahora es que está ya definido quiénes son los 15 mil 560 y lo pueden revisar en la plataforma que habilitó el Mineduc”.

Además, enfatizó que “si tienen inconvenientes con las cuentas corrientes, cuenta RUT o la que hayan entregado, se generará algún desfase, pero no van a perder el derecho, simplemente van a tener que hacer una rectificación en caso que existiera un error”.

El monto será pagado en dos cuotas: el Grupo 1 (15.560 docentes de 80 años o más) en octubre 2025 y enero 2026. Grupo 2 (6.300 docentes), octubre de 2026 y enero 2027. Grupo 3 (6.000), octubre de 2027 y enero 2028. Grupo 4 (7.500), octubre de 2028 y enero 2029. Grupo 5 (6.800), octubre 2029 y enero 2030. Grupo 6 (15.400 docentes), octubre 2030 y enero 2031.

PURANOTICIA