Comienza operativo para desalojar 300 viviendas del campamento Nuevo Amanecer en Cerrillos

Carabineros inició la mañana de este lunes el operativo de desalojo y demolición de parte del campamento "Nuevo Amanecer", ubicado en Cerrillos y considerado el más grande de la región Metropolitana. El procedimiento se lleva a cabo en cumplimiento de órdenes emitidas por la Delegación Presidencial y la Municipalidad de Cerrillos.

El operativo contempla una superficie de tres hectáreas, de las 20 que comprende el campamento, específicamente en el sector conocido como "América Indígena", donde se encuentran cerca de 300 viviendas y más de 800 personas, en su mayoría de nacionalidad haitiana.

Una vez concretado el desalojo, maquinaria pesada comenzará los trabajos de demolición de las viviendas, con el objetivo de despejar los terrenos destinados a la ampliación de la Ruta 78 con Lo Errázuriz. El campamento se encuentra emplazado en terrenos del exvertedero Lo Errázuriz.

"Las personas habían sido notificadas la semana pasada y se previa cierto nivel de grado de resistencia. De momento no mantenemos alteraciones importantes, sin embargo, obviamente se prevén y esperamos que las personas accedan de manera controlada", señaló el capitán Óscar Valdés.

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