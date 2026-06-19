Comando Sur de EE.UU. felicita a Chile tras decomiso histórico de 108 toneladas de droga en Arica

El Comando Sur de Estados Unidos y la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur (JIATF-S) felicitaron a Chile por el operativo que permitió sacar de circulación 108 toneladas de droga, tras la intercepción de 45 contenedores con madera impregnada con cocaína y ketamina.

“Golpe histórico a los cárteles. Felicitaciones a nuestros socios en Chile (Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante Directemar, Armada de Chile, Aduanas y Fiscales de Arica) por la incautación histórica de 108 toneladas de drogas ilícitas (cocaína y ketamina) en 45 contenedores de carga”, comunicó la JIATF-S.

“Chile es un socio valioso y vital de JIATF-S, del Comando Sur de Estados Unidos y la Coalición Americana Contra Cárteles. Juntos, aseguramos la logística marítima y protegemos a nuestros ciudadanos del narcoterrorismo”, complementó.

Por su parte, el Comando Sur destacó que “Chile es un socio valioso de Southcom y la Coalición Americana Contra Carteles, contribuyendo a los esfuerzos regionales para promover la seguridad y la estabilidad en todo el Hemisferio Occidental”.

En tanto, el director general de Directemar, vicealmirante Arturo Oxley Lizana, explicó que “la Autoridad Marítima de Chile reafirma su compromiso inquebrantable con la lucha contra la amenaza que representan las organizaciones criminales transnacionales. Una reciente operación realizada en el Puerto de Arica permitió interceptar más de 1.000 toneladas de madera. Los análisis técnicos determinaron que entre el 10% y el 20% de la carga había sido contaminada con sustancias ilícitas como parte de un sofisticado esquema de narcotráfico”.

“Tras detectar cargamentos ilícitos ocultos en 45 contenedores, las autoridades incautaron más de 108 toneladas de drogas, principalmente cocaína y ketamina. La operación impidió la distribución de un estimado de 580 millones de dosis individuales y privó a las organizaciones criminales de más de US$8.300 millones en potenciales ganancias ilícitas en los mercados de destino”, añadió.

De acuerdo con Directemar, los 45 contenedores contaminados tenían como destino 13 países. Estados Unidos concentraba la mayor cantidad, con 14 unidades, seguido por Alemania (6), Bélgica (5), Francia y Nueva Zelanda (4 cada uno), República Dominicana (3), Portugal, República Checa y Mauricio (2 cada uno), además de España, Marruecos, Panamá y Reino Unido, con un contenedor cada uno.

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