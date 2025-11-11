Comando de Kast acusa a Jara y al Gobierno de usar los derechos humanos "para dividir"

Germán Codina, miembro del comando del republicano José Antonio Kast, comentó el cruce entre su abanderado y Jeannette Jara por el tema de derechos humanos en el debate Anatel y acusó que la candidata oficialista y el Gobierno utilizan temas que dividen.

“Es evidente que (Jara) están dando manotazos de ahogado, y uno de esos es poner temas que dividen a Chile en vez de los temas que unen”, señaló Codina en entrevista con Radio Duna.

El exalcalde de Puente Alto, además, acusó un interés político en el cambio realizado a Punta Peuco a un penal común: “Es evidente que cuando el Presidente de la República instala en la última semana de elecciones, nuevamente el tema de Derechos Humanos, lo que hace fundamentalmente es tratar de dividir, envalentonar a una izquierda extrema”, comentó.

“Es evidente que hay un interés político por parte del Presidente, del equipo de Jeannette Jara, y obviamente José Antonio Kast no cae en toda esta instrumentalización que hace la izquierda históricamente”, aseguró.

En la entrevista, Codina se refirió al uso de un cristal blindado por parte del candidato en su cierre de campaña en Viña del Mar y aseguró que “no existen iniciativas propias en seguridad cuando tú tienes escoltas”.

“Los candidatos, y a mí me tocó ser alcalde, lamentablemente por los distintos riesgos y amenazas de estar casi cinco años con escolta, uno no tiene autoridad sobre las personas de seguridad, porque tú no eres ni un experto en seguridad”, aseguró.

Y añadió que “evidentemente eso queda delegado en las personas de Carabineros que trabajan a tu lado”.

En relación a las críticas por este tema de Evelyn Matthei y Jeannette Jara aseguró que " lo extraño es que aquellos que sí aceptaron la escolta, porque entienden que hay riesgos, sean los primeros que están criticando a José Antonio Kast cuando los equipos de seguridad toman medidas preventivas, y obviamente siempre los equipos lo hacen a sabiendas de que existen riesgos".

