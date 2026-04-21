Colegio de Profesores tras avance de "Escuelas Protegidas" califica el proyecto de "pobre" y que "no aborda los problemas de fondo"

El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, se refirió al proyecto de ley denominado “Escuelas Protegidas” que fue aprobado en la Cámara de Diputados.

Al respecto, el máximo representante del magisterio fue categórico en su evaluación de la propuesta. “Nosotros lo hemos dicho y seguiremos insistiendo en que nos parece un proyecto pobre, que solo aborda el tema de la contención, de la urgencia, pero no los temas de fondo”, recalcó el dirigente gremial.

Las aprensiones de Aguilar también apuntaron directamente hacia la ministra de la cartera, María Paz Arzola. El emplazamiento surgió a raíz de la intervención que la autoridad entregó durante su paso por la Cámara Baja, instancia en la cual reconoció que la normativa en cuestión no tocaba los problemas de raíz.

Frente a esa postura gubernamental, el vocero de los docentes manifestó: “Ministra, ¿Cuándo vamos a abordar los temas de fondo? Este problema se viene produciendo hace largamente 10 años, a lo menos, que viene creciendo la violencia y siempre se han tomado medidas como Aula Segura, que apuntan solamente al tema de los efectos, no a las causas”, expresó.

Siguiendo con su argumentación, el líder sindical planteó una serie de interrogantes sobre las prioridades del Ejecutivo. "¿Cuándo vamos a escuchar que el Gobierno tiene un plan en el tema salud mental?, ¿Cuándo vamos a escuchar que se revisará el currículo para tener uno más abocado a la formación de buenas personas, a la convivencia, a lo emocional, aquello que es fundamental en la misión de la educación?, ¿Cuándo vamos a abordar los temas de fondo, ministra? Esa es la pregunta”, cuestionó.

Finalmente, de cara a la futura discusión parlamentaria, el timonel del profesorado adelantó la postura que mantendrán. “sí, hay que contener ahí donde están ingresando armas a un colegio, hay que impedir el ingreso de armas, pero eso no va a resolver el tema de fondo. Hemos sido claros en eso y vamos a seguir insistiendo en su tramitación en el Senado, que este proyecto es pobre, insuficiente, que es efectista, carece de medidas que vayan de verdad y como se requiere, a abordar el problema de la violencia en los colegios”, concluyó.

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