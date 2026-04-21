Cámara aprueba y despacha al Senado proyecto de "Escuelas Protegidas": oposición hizo reserva de constitucionalidad

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto "Escuelas Protegidas", que establece medidas de seguridad, orden y respeto para la comunidad educativa.

La propuesta que fue visada en general con 103 votos a favor, 43 en contra y 3 abstenciones pasa al Senado a segundo trámite.

No obstante, las diputadas Daniela Serrano (PC) y Emilia Schneider (FA) hicieron reserva de constitucionalidad sobre varios de los artículos aprobados, al considerar que algunos puntos del proyecto podrían vulnerar normas fundamentales.

Bajo ese contexto, el diputado Héctor Ulloa (PPD) manifestó que “nos sumamos como bancada a la reserva de constitucionalidad de la diputada Schneider y diputada Serrano por infringir gravemente lo dispuesto en el artículo 19 número 2 de la Constitución por igualdad ante la ley”, indicó.

Cabe señalar que el proyecto apunta a fortalecer la seguridad en los establecimientos educacionales dándoles mayores atribuciones, y permitiendo, entre otras cosas, la revisión de mochilas.

También busca negarles la gratuidad en educación superior a quienes hayan sido condenados por hechos de violencia escolar.

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