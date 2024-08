Colegio de Profesores no descarta que el paro nacional se extienda "si el problema sigue intacto"

La mañana de este miércoles inició el paro a nivel nacional convocado por el Colegio de Profesores en protesta ante el agobio, acoso y agresiones que han sufrido docentes.

El presidente del gremio, Mario Aguilar, indicó que "la convocatoria tiene por objetivo visibilizar los graves problemas de agobio, acoso, maltrato que hay en los colegios en contra de los trabajadores de educación".

“Esto tiene que ver con acoso, agobio, maltrato, violencia de apoderados, de estudiantes, pero también de jefaturas, también de empleadores. También un sistema que agobia, tenemos un exceso de trabajo muy fuerte”, indicó.

Asimismo, manifestó que la deuda histórica “es un maltrato que se lleva por 43 años, las colegas educadoras diferenciales de párvulo también se les maltrata porque no se les reconoce al igual que al resto su título”.

Aguilar recalcó que “si el problema sigue intacto y no se ataca de verdad, por supuesto que podría seguir. Nosotros esperamos no tener que volver a salir a las calles, eso va a ser así si es que efectivamente nuestro problema es la prioridad de las políticas educativas”.

Además, emplazó al Presidente Gabriel Boric diciendo que “prometió resolver el problema de la deuda histórica. Han pasado dos años y medio de Gobierno y no se ha cumplido. Estamos esperando. Presidente, cumpla su palabra de que la deuda histórica va a ser reparada. Todavía confiamos en que la palabra del Presidente de la República tenga algún valor”.

"No se olvide que usted se hizo conocido, líder, se forjó al alero de la lucha por la educación. Por estas mismas calles marchamos juntos. No se sienta cómodo y bien el poder. No olvide su origen", añadió.

