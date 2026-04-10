Colegio de Profesores convoca a realizar cabildos para buscar medidas y soluciones a la violencia en recintos educacionales

Ante el aumento de situaciones de violencia en establecimientos educacionales, el Colegio de Profesores realizó un llamado a desarrollar cabildos a lo largo del país, con el objetivo de generar espacios de diálogo y propuestas desde las propias comunidades escolares.

La convocatoria está dirigida a docentes, estudiantes, apoderados, asistentes de la educación y trabajadores del sector, con el fin de abordar de manera conjunta las problemáticas que hoy afectan la convivencia en escuelas y liceos.

El presidente nacional del gremio, Mario Aguilar, advirtió la gravedad del escenario actual, señalando que “la violencia nos está matando en escuelas y liceos, no lo digo en un sentido figurado. Lamentablemente hemos llegado a un punto en que ya es literal. La violencia nos está matando”.

En esa línea, el dirigente explicó que la iniciativa busca promover instancias participativas en todo el territorio. “Como Colegio de Profesoras y Profesores convocamos a organizar Cabildos en todas las escuelas, en los territorios, en las distintas comunas de norte a sur, de cordillera a mar, por todo Chile. Encontrémonos las comunidades escolares, alumnos, apoderados, asistentes de la educación, profesores, profesoras, las organizaciones del barrio, para buscar soluciones y propuestas para hacer retroceder la violencia, sacarla de nuestras escuelas y liceos”.

Aguilar también recalcó que el foco está puesto en una participación efectiva, más allá de lo declarativo. “esto es muy importante porque convocamos a una participación real, no una participación aparente o una cuestión solo comunicacional, sino que queremos que se produzca efectivamente un diálogo en las mismas comunidades, en los mismos territorios, donde cada opinión, cada experiencia, cada propuesta sea considerada y validada. Necesitamos cuidarnos entre todas y todos”.

Junto con ello, el presidente del gremio subrayó que el rol del Estado sigue siendo clave en este proceso. “No solamente vamos a esperar respuestas desde arriba. Por supuesto, que el Gobierno y las distintas instituciones, como el Parlamento y otras, tienen que ayudar con respuestas concretas, con recursos, apoyo y con políticas eficaces para sacar la violencia de nuestras escuelas”.

Finalmente, el dirigente hizo un llamado a fortalecer la convivencia dentro de los establecimientos educacionales. “Pero también necesitamos aprender a desarrollar la Cultura de la No Violencia, del respeto, de la buena convivencia, de tolerancia y aceptación del otro, de esa manera la violencia irá retrocediendo. Entre todos nos cuidamos y nos apoyamos para desarrollar una convivencia como corresponde dentro de las escuelas y liceos. Participa. Tu opinión es importante, tu opinión pesa, tu opinión vale”, cerró.

Los cabildos se desarrollarán en distintas regiones del país entre el lunes 13 y el viernes 24 de abril.

PURANOTICIA