Colegio de Profesores advierte que recorte en Educación "impactará directamente sobre las condiciones de trabajo y los aprendizajes"

El Colegio de Profesores manifestó su preocupación ante el anuncio del Gobierno de recortar 3% del presupuesto de todos los ministerios, incluido Educación.

El presidente nacional del gremio, Mario Aguilar, sostuvo que esta situación “nos parece muy preocupante, esta semana vamos a tener la primera reunión como gremio con la ministra y se lo vamos a expresar muy claramente. De ninguna manera creemos que están las condiciones para disminuir los recursos en educación”.

El líder docente advirtió “la educación pública ya tiene una situación muy desmedrada, hay grandes carencias, existen grandes déficits y el anuncio de recortar presupuestos impactará directamente sobre las condiciones de trabajo y los aprendizajes de los estudiantes”.

Añadió que “cuando se habla de sobredotación docente, es bueno que la ciudadanía y las comunidades escolares lo sepan que, en realidad, lo que se está diciendo es que los cursos serán de 45 estudiantes y eso es absolutamente inadecuado hoy en día”.

El dirigente nacional explicó “hoy las tendencias pedagógicas modernas hablan de un trabajo personalizado, de atender a la diversidad, las políticas de inclusión incorporan en la sala de clase a un número importante de estudiantes con necesidades educativas especiales”.

“Es absolutamente antipedagógico y un impacto directo sobre los aprendizajes si se quiere aumentar el número de estudiantes por salas. Esa es una pésima política”, sostuvo.

El presidente nacional del Colegio de Profesores insistió que “es una pésima política quitar recursos que significarán menor material pedagógico, más deterioro en la infraestructura, que servicios que ya trabajan absolutamente al límite en términos presupuestarios que van a quedar en una situación todavía más deficitaria”.

“Nosotros se lo vamos a expresar directamente a la ministra. Creemos que esa es una política absolutamente errada”, añadió.

Mario Aguilar planteó que “si hay que ahorrar recursos, de ninguna manera puede ser en la educación. Si se va a ahorrar recursos, que se ahorren en los cocktail que se hacen en La Moneda, en los viajes lujosos al extranjero de las autoridades, en los sueldos de los ejecutivos y asesores, en la dieta parlamentaria, en el gasto militar, que se ahorre en áreas prescindibles, pero de ninguna manera en educación”.

Finalmente, reiteró que “estamos altamente preocupados, nos declaramos en alerta frente a esta situación y se lo vamos a expresar a la ministra. Tenemos vocación de diálogo, vamos a conversar con ella y con todas las autoridades que se necesite, vamos a defender los derechos adquiridos, los sociales y vamos a defender a la educación pública”.

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