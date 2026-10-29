Codelco despide a ocho ejecutivos y profesionales tras investigaciones por sobreproducción

Codelcó informó que en el marco de las auditorías internas y las encargadas a las empresas KPMG e EY, relacionadas con las irregularidades en el registro y reporte de producción de los años 2024 y 2025, el directorio tomó conocimiento de nuevos antecedentes y resolvió poner término a la relación laboral de un grupo de ocho ejecutivos y profesionales de las divisiones Chuquicamata, Ministro Hales, Salvador y Casa Matriz.

La medida indicó la estatal, "forma parte de un proceso más amplio de revisión y fortalecimiento de la gestión, impulsado por la administración y el directorio, orientado a identificar y corregir deficiencias, reforzar los mecanismos de control y asegurar la integridad y confiabilidad de la información corporativa".

La decisión se adoptó conforme a la normativa interna y la legislación vigente, "sin perjuicio de otras eventuales responsabilidades que puedan establecer las investigaciones que se encuentran en curso por los organismos competentes, así como de las acciones legales que Codelco podría emprender para proteger sus intereses".

Los trabajadores desvinculados corresponden a: El gerente general de División Salvador; el gerente corporativo de Recursos Mineros y Desarrollo, Casa Matriz; los gerentes de Recursos Mineros y Desarrollo de las divisiones Ministro Hales, Salvador y Chuquicamata; el jefe de Valorización Metalúrgica, de la Gerencia de Contabilidad, Casa Matriz; el superintendente de Operaciones Fundición, División Salvador; y el jefe de Calidad y Balance Metalúrgico de División Ministro Hales.

En este contexto, el directorio y la administración de Codelco reafirmaron su compromiso con "la integridad, la transparencia y la probidad, y continuarán con las investigaciones internas y de las empresas auditoras, que buscan resguardar el trabajo honesto, profesional y responsable que la gran mayoría de los trabajadores(as) y ejecutivos(as) de Codelco desarrolla diariamente".

Finalmente, Codelco indicó que "seguirá informando oportunamente sobre los avances de las investigaciones en curso".

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