CNTV definió el orden de aparición de los candidatos presidenciales en la franja electoral

El Consejo Nacional de Televisión (CNTV) realizó este viernes el sorteo para definir el orden de aparición en la franja electoral presidencial y parlamentaria que comenzará el próximo viernes 17 de octubre y se llevará a cabo hasta el 13 de noviembre.

A las 12:40 horas comenzará a ser transmitida la franja electoral presidencial y la de elección parlamentaria se podrá ver a las 20:40 horas. Este orden rotará diariamente.

Según informó CNTV, el orden de aparición de los pactos y partidos dentro de la elección parlamentaria será: Movimiento Amarillos por Chile; Izquierda Ecologista Popular Animalista y Humanista; Partido Alianza Verde Popular; Partido de Trabajadores Revolucionarios; Verdes, Regionalista y Humanistas; Independientes fuera de pacto; Cambio por Chile; Popular; Partido de la Gente;Partido Ecologista Verde; Chile Grande y Unido; y, por último, Unidad por Chile.

En tanto, el orden de aparición de la franja presidencial para el primer día de emisión, será: Jeannette Jara, Harold Mayne-Nicholls, Marco Enríquez- Ominami, Franco Parisi, Eduardo Artés, Johannes Kaiser, Evelyn Matthei y José Antonio Kast. Este orden rotará diariamente.

El presidente del CNTV, Mauricio Muñoz destacó el rol de la televisión en los procesos eleccionarios y recordó las funciones del organismo que son “verificar que los tiempos de cada propaganda cumplan con lo establecido, que el material tenga la calidad técnica necesaria para ser emitido en televisión y que contenga lengua de señas”.

Por su parte, la presidenta del Servel, Pamela Figueroa, recalcó la importancia de la responsabilidad e integridad en la entrega de información a la ciudadanía en los procesos eleccionarios.

