Clínica de Las Condes clausurada tras muerte de paciente: "Hemos cumplido todos los pasos para obtener los permisos sanitarios" 

Este jueves, la Seremi de Salud de la región Metropolitana decretó la clausura y un sumario sanitario en contra de la Clínica traumatológica DWS, ubicada en Las Condes.

Lo anterior, luego de que en el recinto médico se produjera el sensible fallecimiento de una paciente de 84 años, quien perdió la vida en el lugar donde se sometería a una intervención, pese a que éste no cuenta con la autorización sanitaria correspondiente.

A raíz de esto, fue la propia Clínica traumatológica DWS quien se refirió a lo sucedido, señalando a Puranoticia.cl que cuentan con un equipo de profesionales debidamente acreditados y que han “cumplido con todos los pasos necesarios para obtener los permisos sanitarios desde su creación y hace más de un año se presentó la solicitud de acreditación ante la autoridad sanitaria correspondiente”. Pero pese a esto, “habiéndose subsanado todas las observaciones que se realizaron, hasta esta fecha se estaba a la espera de la resolución sanitaria”.

Por otro lado, según lo indicado por personal de Clínica traumatológica DWS, la paciente de 84 años no se encontraba siendo intervenida quirúrgicamente al momento de su fallecimiento, ya que el centro médico asegura que “no se realizan operaciones” en el lugar, si no que se encontraba a la espera de “un procedimiento menor no invasivo”, momento en el que presentó un paro cardiorrespiratorio, perdiendo la vida en el lugar pese a las maniobras médicas para su reanimación.