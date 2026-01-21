Claudio Alvarado, el hombre de confianza de José Antonio Kast que liderará el Ministerio del Interior

Convertido en una de las figuras más influyentes del equipo entrante, Claudio Alvarado asumirá el Ministerio del Interior y se transformará en el principal articulador político del gobierno del presidente electo José Antonio Kast.

Desde que Kast instaló su centro de operaciones en la llamada “La Moneda chica”, en la casona de Gloria 88, en la comuna de Las Condes, Alvarado se volvió un rostro habitual en el lugar. De hecho, ha sido uno de los últimos en retirarse cada jornada, con una oficina propia en el segundo piso del inmueble, prácticamente contigua a la del presidente electo.

Ese rol no fue casual. Durante el periodo de transición, el exministro asumió la coordinación del traspaso con la actual administración del presidente Gabriel Boric, además de ejercer como principal enlace político con los partidos del sector que respaldan a Kast. Su protagonismo dentro de la Oficina del Presidente Electo (OPE) lo posicionó rápidamente como una de las cartas más fuertes para Interior.

Aunque en un inicio su nombre sonó con fuerza para la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), cargo que ya ocupó en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, el liderazgo que desplegó en la OPE terminó inclinando la balanza hacia Interior, incorporándolo de lleno al círculo de mayor confianza del mandatario electo.

Desde la OPE explican que la trayectoria de Alvarado fue clave en la decisión. Además de haber sido ministro secretario general de la Presidencia, también estuvo a cargo de la Subsecretaría de Desarrollo Regional durante la misma administración. En el primer gobierno de Piñera, en tanto, se desempeñó como subsecretario Segpres.

A ese recorrido se suma su extensa experiencia parlamentaria. Alvarado fue diputado durante 16 años y entre 2020 y 2022 ocupó un escaño en el Senado, en reemplazo de Víctor Pérez, quien dejó el Congreso para asumir como ministro del Interior. Fue precisamente en el Parlamento donde estrechó su vínculo con Kast.

Ambos coincidieron durante varios periodos legislativos como diputados de la UDI, llegando incluso a liderar la bancada gremialista como jefe y subjefe del comité parlamentario, respectivamente. Quienes compartieron con ellos en esa etapa recuerdan una relación política cercana, que se mantuvo incluso después de que Kast renunciara a la UDI en 2016.

Esa sintonía quedó en evidencia durante la campaña presidencial de 2021, cuando Alvarado fue crítico de la candidatura de Sebastián Sichel y destacó el desempeño del hoy presidente electo. “Kast le dio una lección a Sichel de cómo ir a buscar al electorado de derecha. Además, lo hizo con tranquilidad, pachorra, seguridad y con astucia. Si Sichel y su equipo insisten en ‘la vieja política’ y lugares comunes estarán con serios problemas hacia adelante”, señaló tras uno de los debates.

Si bien en la actual carrera presidencial no entregó un respaldo explícito a Kast y en un inicio integró un consejo asesor “senior” de la entonces abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei, durante la campaña fue marcando distancia de la estrategia que buscaba diferenciarla del republicano.

En ese contexto, su primera aparición pública junto a Kast se produjo en el último debate televisivo organizado por Anatel, previo al balotaje, gesto que fue leído en el sector como una señal clara del rol que asumiría en el próximo gobierno.

