Ciudadano venezolano es asesinado a balazos frente a su domicilio en Quinta Normal: recibió al menos 15 disparos

Un ciudadano venezolano de unos 40 años, con residencia regular en el país, fue asesinado a balazos la madrugada de este miércoles en la comuna de Quinta Normal, Región Metropolitana.

El ataque se produjo en calle Juan Aquinel, en momentos en que la víctima se encontraba estacionando su vehículo frente a una vivienda donde vivía junto a su familia.

Por causas que se investigan, desconocidos que se movilizaban en una motocicleta le dispararon en al menos 15 oportunidades y se dieron a la fuga.

Dos de los proyectiles impactaron a la víctima, quien fue trasladada al Hospital Félix Bulnes por sus familiares en el mismo vehículo. El hombre falleció pese a los esfuerzos médicos.

El crimen comenzó a ser investigado por el Equipo ECOH y la Brigada de Homicidios de la PDI. No se descarta un ajuste de cuentas.

Al respecto, el subcomisario Ítalo Alfaro, de la BH Centro Norte, señaló que "la víctima vivía en el lugar con su grupo familiar, se encontraba realizando el estacionamiento de su vehículo y fue atacado al momento de ingresarlo".

