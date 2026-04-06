Ciudadano peruano murió tras ser perseguido y atropellado desde una discoteque clandestina en Quinta Normal

Un ciudadano peruano, con situación regular, murió tras ser atropellado por un vehículo que lo persiguió desde una discoteque clandestina en Quinta Normal.

Los hechos se iniciaron al interior de un inmueble ubicado en la intersección de Salvador Gutiérrez con La Plata, lugar donde la víctima fue apuñalada.

Posteriormente, este sujeto escapó del lugar pero los agresores lo siguieron en un vehículo y lo atropellaron mientras corría por calle La Plata, acción que le causó la muerte en el mismo lugar.

Por instrucciones de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, la investigación quedó a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI y del Lacrim, que realizaron peritajes en el sitio del suceso.

La inspectora Claudia López confirmó que "la víctima, mientras se encontraba al interior de una discoteque, fue perseguida por un vehículo el cual lo atropelló, falleciendo en el lugar".

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