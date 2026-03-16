Cita clave en La Moneda: senadores de oposición se reúnen con ministros García y Quiroz

Para las 16:00 horas de este lunes está fijada una reunión entre el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, y los jefes de comité de los partidos de oposición en el Senado. A la cita en La Moneda asistirían los senadores Juan Luis Castro (PS), Loreto Carvajal (PPD), Diego Ibáñez (FA), Yasna Provoste (DC) y Claudia Pascual (PC).

Según informa La Tercera, el encuentro abordará la situación fiscal, aunque el contexto político lo marca el plan de reconstrucción nacional anunciado por el gobierno de José Antonio Kast.

La iniciativa, que contempla más de 40 medidas en áreas económicas, fiscales, de seguridad y reconstrucción institucional, generó el primer choque entre oficialismo y oposición en el Congreso. Entre los puntos más polémicos figuran los ajustes a la gratuidad en la educación superior y el fortalecimiento de los mecanismos de cobro del Crédito con Aval del Estado (CAE).

El ministro Quiroz, en entrevista con Mesa Central de Canal 13, defendió la urgencia de las medidas: “Estas son iniciativas que tenemos que implementar lo más rápidamente posible y, por lo tanto, estamos pensando en el diseño de un solo proyecto”. Explicó que el formato busca agilizar la discusión parlamentaria, siguiendo precedentes como la ley de simplificación regulatoria impulsada en 2024.

La oposición reaccionó en bloque. Desde el PC hasta la DC, los partidos criticaron lo que consideran un retroceso en derechos sociales, especialmente en educación. El diputado socialista César Valenzuela advirtió que “si el anuncio es bajar impuestos a los más ricos y disminuir la cobertura de beneficios sociales, no estoy de acuerdo”.

Por su parte, el diputado Jaime Araya (PPD-independientes) sostuvo que “restringir la gratuidad es arruinar el futuro de Chile, y el fortalecimiento del CAE es un combo en el ojo de la clase media”.

La diputada Daniela Serrano (PC) fue más tajante: “El anuncio no es un plan de reconstrucción nacional, es una reforma tributaria encubierta, que tiene grandes beneficiados: los más ricos de este país”. Incluso adelantó que, de ser necesario, acudirán al Tribunal Constitucional para frenar la iniciativa.

En tanto, la jefa de bancada del Frente Amplio, Lorena Fries, pidió mayor detalle: “Es necesario que este gobierno, cuando dé los titulares de las iniciativas, entregue también el detalle si quiere tener una oposición constructiva”.

El proyecto, que se espera ingrese al Congreso en la primera semana de abril, contempla cinco ejes: reconstrucción de zonas afectadas por incendios, reactivación económica, reconstrucción institucional, orden fiscal y seguridad. La apuesta del Ejecutivo es que pueda aprobarse en los primeros 90 días de gobierno.

Este lunes, además de la reunión con senadores opositores, el tema será revisado en el comité político a las 9:30 horas y luego en el comité político ampliado, con participación de jefes de partido y de bancada. García y Quiroz serán las figuras clave en la tramitación de un proyecto que ya anticipa un debate intenso en el Congreso.

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