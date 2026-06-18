Circulación viral sigue en aumento y positividad alcanza un 52%, la cifra más alta de 2026

Durante la Semana Epidemiológica 23, entre el 7 y el 13 de junio, la positividad de las muestras alcanzó un 52%, cifra superior a la registrada en la semana previa (48,4%), y la más alta de este 2026.

El virus predominante es la Influenza A, con el 29,9% de los casos detectados, una proporción inferior a lo registrado la semana anterior (32,2%), afectando principalmente a las personas de 5 a 14 años.​

Así se informó durante el Reporte Semanal de la Campaña de Invierno 2026, correspondiente a este jueves 18 de junio, encabezado por el jefe de Epidemiología, Jorge Vilches, y Valentina Pino, coordinadora de la Campaña de Invierno.

El Rinovirus es el segundo virus más detectado con un 23,4% de los casos, porcentaje inferior a lo registrado la semana anterior (27,4%). La Influenza B está en tercer lugar, representando el 19,2% de los casos detectados, un comportamiento superior a la semana anterior (15,5%) y también, inusual, como fue explicado en el reporte.

Esto, debido a dos razones: la primera, por la temporada de circulación porque en general, predomina en el segundo semestre; y la segunda, por la magnitud, ya que hay una mayor detección de casos en el periodo de invierno.

Además, se detectaron otros virus en menor proporción: Parainfluenza (8,7%), VRS (7,9%), Adenovirus (5,4%), Otros virus respiratorios (3,2%), Metapneumovirus (2,1%) y SARS-CoV-2 (0,2%).​

“Hay algunos estudios a nivel internacional que reportan que el virus de la Influenza B podría presentar cuadros más graves en población pediátrica. Por eso, el llamado que hemos hecho es que todos los niños y, principalmente, quienes se encuentran en la edad entre 6 meses y 5 años, se puedan acercar a los distintos puntos de vacunación en donde está disponible la vacuna para protegerse en este momento, recordando que la vacuna de la Influenza que tiene nuestro país sigue las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y cubre tanto para la Influenza A como para la Influenza B”, señaló Jorge Vilches.

La cobertura de vacunación de influenza es de 74,5% con 7.743.018 de dosis administradas. Los grupos con mayor cobertura son los trabajadores de la salud, que superan el 95%; mientras que los niños de 6 meses a 5 años (60%), embarazadas (64,7%) y personas de 60 años y más (59,7%) presentan un menor avance.

Justo antes del inicio de las vacaciones de invierno, el Dr. Vilches, alertó que este receso escolar no disminuye los riesgos de enfermarse. “La Influenza no se toma vacaciones, por eso la mejor forma de protegernos es con la vacunación. Hacemos un llamado directo a todas las personas responsables de niños entre 6 meses y 5 años, que aprovechen este espacio de las vacaciones escolares para acudir a los distintos puntos de vacunación a fortalecer la inmunidad”, insistió.

En tanto, la inmunización contra el VRS es de 96,5% con 102.879 dosis administradas. Específicamente, los recién nacidos presentan un 98,2%, mientras que los lactantes, un 95,3%.​

SITUACIÓN DE LA RED ASISTENCIAL

Al 17 de junio, la red integrada cuenta con 780 camas críticas pediátricas habilitadas, con una ocupación del 73,1%. El 33% de los casos hospitalizados en estas camas son por patologías respiratorias.

En el caso de los adultos, se dispone de 4.429 camas críticas habilitadas, con una ocupación del 92,2%. El 13,9% de los hospitalizados en estas camas presentan patologías respiratorias.​

En cuanto a la evolución de las atenciones de urgencia, para la Semana Epidemiológica 23, el 36,5% de las atenciones fue por causa respiratoria, un 3,2% superior respecto de la semana anterior (33,3%).​

Las atenciones de urgencia por Infecciones Respiratorias Agudas Bajas registraron un aumento de 11,6% respecto de la semana previa. “Este incremento representa la mayor variación intersemanal que se ha registrado en toda la Campaña de Invierno 2026. Específicamente, entre los grupos que se vieron más afectados está el de las personas de 1 a 4 años, que aumentó en un 11% respecto a la semana anterior, pero particularmente, el grupo de 5 a 14 años, que aumentó en un 25,6% respecto a la semana previa”, detalló Valentina Pino.

Las hospitalizaciones por causa respiratoria registraron un aumento del 2,5% respecto de la semana anterior. En el detalle por edad, se observa un aumento en las personas de 5 a 14 años de 26,9%; de 1 a 4 años de 19,6%; y de 15 a 64 años, de 1,6%.

BUSCADOR PARA PUNTOS DE VACUNACIÓN

Durante la emisión del reporte, también se destacó la habilitación del buscador disponible en mevacuno.gob.cl para que las personas puedan encontrar los puntos de vacunación abiertos los días sábado y domingo, a nivel nacional.

El sitio web cuenta con el detalle de los más de 1.600 recintos de todo el país donde se puede acceder de forma gratuita a las vacunas contra la Influenza, Covid-19, Neumococo, Virus Respiratorio Sincicial (VRS) y Coqueluche, según el grupo de riesgo determinado por la autoridad sanitaria.

Esta herramienta aplica para los Cesfam, hospitales y clínicas, además de los operativos especiales que se están realizando en recintos fuera de la red asistencial, como ferias, supermercados y centros comerciales, detallando la dirección exacta de cada lugar.

PURANOTICIA