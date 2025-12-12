Cinco mujeres componen la primera brigada femenina de Conaf en la región Metropolitana

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) presentó en la comuna de El Monte la primera brigada femenina en la Región Metropolitana y destacó el rol que las mujeres están desempeñando en la prevención y combate de incendios forestales.

Actualmente a nivel nacional cerca del 10 % de la dotación de brigadistas corresponde a mujeres, quienes hoy integran tanto brigadas mixtas como unidades conformadas exclusivamente por personal femenino.

La brigada está compuesta por cinco mujeres, es diurna, de primer ataque y cuenta con una camioneta equipada con rancher, un estanque con capacidad para almacenar 400 litros de agua, utilizada para el combate directo.

Al igual que el resto de las brigadas de Conaf, sus labores consideran el mejoramiento de cortafuegos, el retiro de árboles, el despeje de rutas y el apoyo directo en tareas de prevención y combate de incendios forestales.

La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, destacó que “uno de los mandatos que tenemos es trabajar con todo el Estado y eso incluye a Conaf para que las oportunidades de empleos sean equitativas".

En tanto, el director ejecutivo de Conaf, Rodrigo Illesca, expresó que “la participación y presencia de las mujeres en las brigadas forestales cada año es más importante, consolidándose como un componente esencial del programa de protección contra incendios forestales a nivel nacional, ya que las y los brigadistas tienen las mismas capacidades y las mismas energías para combatir los incendios forestales".

En la oportunidad, también se informó que la Región Metropolitana contará con 29 recursos terrestres para el combate de incendios forestales en el periodo de mayor ocurrencia de incendios forestales 2025-2026, compuestos por 18 brigadas (2 de ellas nocturnas), 7 camiones aljibes (2 de ellos nocturnos), 3 skidder, más 8 recursos aéreos, 1 avión cisterna y 6 helicópteros.

