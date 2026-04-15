Chile Vamos y Republicanos comprometen su respaldo al plan de reconstrucción de Kast

Un cerrado apoyo a la iniciativa de reconstrucción nacional manifestaron las directivas del Partido Republicano y de Chile Vamos. El respaldo de las coaliciones se concretó luego de que el Presidente José Antonio Kast les adelantara los detalles del plan, en un encuentro realizado en el palacio de Cerro Castillo, en Viña del Mar.

La noche de este miércoles, el jefe de Estado revelará los alcances de la propuesta a través de su primera cadena nacional. Sin embargo, todavía existe incertidumbre sobre la fecha exacta en que el texto —que contempla más de 40 puntos— hará su ingreso formal al Congreso, trámite que podría concretarse durante la jornada de este miércoles o aplazarse hasta la próxima semana.

Una vez finalizada la cita en la sede presidencial ubicada en la Ciudad Jardín, la timonel de Renovación Nacional (RN), la senadora Andrea Balladares, entregó sus impresiones, asegurando que "estamos todos comprometidos tanto con el gobierno como con este proyecto en especial, que necesitamos que salga lo más rápido posible para que Chile vuelva a caminar y desarrollarse como corresponde".

En la misma línea, el diputado y jefe de bancada de la misma tienda, Diego Schalper, valoró el tono de la jornada, afirmando que "nos vamos muy contentos de una reunión donde ha quedado de manifiesto lo que es el gobierno del Presidente Kast, un gobierno de unidad nacional, un gobierno donde concurren distintas miradas con un objetivo común. Y, por lo tanto, en ese cuadro nos vamos muy conformes".

Desde la UDI, el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, enfatizó el foco social de las medidas, precisando que "no hay nada nuevo todavía, es un proyecto que total y completamente va dirigido a la clase media. No hay nadie que sufra más en un país cuando hay alto desempleo que la clase media, y no hay nadie que se vea más beneficiado cuando hay alto crecimiento económico que la clase media".

El impacto financiero de la propuesta fue abordado por el senador y presidente de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, quien detalló que "se abordaron los aspectos generales de un proyecto que pretende generar un movimiento económico masivo. Los últimos gobiernos, todos han tenido reformas tributarias consecutivas, que lo que han hecho es recaudar menos. Lo que necesitamos hoy es recaudar más, para que el país tenga recursos".

Por último, el líder del Partido Republicano, el senador Arturo Squella, destacó que "fue una muy buena reunión, con un espíritu de unidad muy profundo, no solo en el contexto del proyecto de ley, que debe ser lo más importante que se ha presentado durante los últimos 20 años en materia de reactivar la economía verdaderamente y, en consecuencia, generar los empleos que Chile necesita, sino que también en un ánimo de poder sacar adelante el el gobierno de emergencia".

Para concluir su intervención, el propio Squella recalcó el consenso alcanzado entre los asistentes, afirmando que "hubo bastante acuerdo en que cada una de las medidas que están detrás de este proyecto apunta precisamente a la clase media, mejorar la calidad de vida de los mismos, particularmente de quienes hoy día necesitan trabajo".

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