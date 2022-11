Chile Vamos anuncia acuerdo con el PDG y Partido Republicano para censurar presidencias de 13 comisiones de la Cámara

Las bancadas de Chile Vamos declararon haber alcanzado un acuerdo este lunes con el Partido de la Gente (PDG) y el Partido Republicano para buscar tomar el control de las presidencias de 13 comisiones de la Cámara de Diputados.

Esta estrategia ideada por la oposición para hacerse con parte del control en la Cámara, es resultado de que el diputado liberal y candidato oficialista Vlado Mirosevic haya sido elegido para presidir la corporación a principios de mes.

Sobre este hecho, Francisco Undurraga (Evópoli) declaró que "hemos llegado a un acuerdo entre el PDG, el Partido Republicano, RN, la UDI y Evópoli. Tenemos los votos para censurar 13 comisiones. Creemos que las fuerzas políticas han cambiado y desde ese punto de vista vamos a ejercer la democracia y vamos a traspasar el mando de las comisiones a esta nueva fuerza política que fue contra el presidente Mirosevic en las elecciones anteriores".

Esta decisión se produce luego de que Chile Vamos sostuviera acercamientos con Mirosevic para generar un equilibrio dentro de la Cámara: "Le dijimos que queríamos hacer algo que le garantizara la estabilidad a la Corporación, lamentablemente no fuimos escuchados".

Por su parte, el jefe de bancada de RN, Andrés Longton, indicó que las comisiones que se buscará censurar incluyen las de Defensa, Seguridad, Economía, Desarrollo Social, Adultos Mayores y Discapacidad, Ciencia y Tecnología, Zonas Extremas y Recursos Hídricos.

"Son 13 comisiones que en definitiva van a generar un mayor equilibrio respecto a las prioridades que tiene el gobierno y lo que nosotros creemos que deberían ser las prioridades que debería tener este Congreso, que van de la mano con lo que está pasando hoy día en el país: una inseguridad sin precedentes, personas que están viviendo con lo justo día a día y muchas crisis del punto de vista social, que lamentablemente (…) no se han abordado en las distintas comisiones", sostuvo el diputado RN.

"Esa falta de agenda nosotros la queremos suplir, al igual como ocurre en el Senado, donde hay un equilibrio en las comisiones, producto también de ese contrapeso que es necesario para llegar a mejores acuerdos, teniendo a parlamentarios de oposición en las presidencias", agregó el parlamentario.

Consultado si es que se buscó llegar a un acuerdo con el oficialismo previo a que tomaran esta decisión, Longton sostuvo que "nosotros planteamos que ojalá esto fuera por acuerdos, es decir (…) pudiera haber un equilibrio de fuerzas respecto al oficialismo y la oposición traducido en las presidencias. Hasta el momento no hemos tenido noticias, y como no hemos tenido noticias, nosotros asumimos que el oficialismo, y principalmente por las resistencias de sectores más radicales, en este caso Apruebo Dignidad, no hay voluntad para que ese equilibrio sea expresado en las comisiones".

Concluyó que para la oposición es de importancia controlar estas comisiones, "porque nos va a permitir poner prioritariamente proyectos en tabla para que sean discutidos, los que creemos que han sido postergados insensatamente y sin ningún tipo de justificación".

PURANOTICIA