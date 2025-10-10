"Chile merece 750 mil pesos mensuales": Comando de Jara desplegó lienzo en su sede promoviendo propuesta de ingreso vital

Una de las principales propuestas del programa presidencial de Jeannette Jara, como es el ingreso vital de 750 mil pesos, fue destacada en un lienzo por parte del comando de la candidata ubicado en el centro de Santiago, en el Barrio París-Londres.

"Chile merece 750 mil pesos mensuales. Es justo. Es vital. Es Seguro", dice el texto de la pieza.

La propuesta incorpora una fórmula mixta que combina el aumento del salario mínimo, un subsidio estatal permanente a las pymes y una transferencia directa a los trabajadores de menores ingresos, garantizando que ningún empleo formal se vea afectado y que el esfuerzo sea compartido entre el Estado, las empresas y el mundo laboral.

También contempla un diálogo tripartito que logre construir un acuerdo entre trabajadores, empresarios y el Estado, con el fin de entregar certezas a todos los actores.

(Imagen: Comando Jeannette Jara)

PURANOTICIA