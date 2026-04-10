Chile lidera alza del diésel en Sudamérica y se posiciona entre los mayores aumentos de la OCDE

De acuerdo con los datos recogidos por el medio La Tercera, un reciente informe elaborado por el portal GlobalPetrolPrice analizó las fluctuaciones en los valores de la energía a nivel mundial. El estudio, que abarca el periodo comprendido entre el 23 de febrero y el 6 de abril, evidenció que el diésel en Chile experimentó un incremento acumulado del 50,8%. Esta cifra posiciona al territorio nacional con el mayor encarecimiento de toda Sudamérica y como el tercero más agudo si se consideran las 38 naciones que integran la OCDE.

Por su parte, la bencina registró un salto del 25% durante la misma ventana de tiempo. Dicha variación porcentual instaló a nuestro país en la sexta ubicación dentro de la OCDE y en el tercer puesto a nivel sudamericano en cuanto a magnitud de alzas.

Al observar el panorama global de los precios, Chile se sitúa en el escaño 57 de un total de 170 países evaluados. No obstante, en el escenario regional, el mercado local ostenta la segunda gasolina más cara de Sudamérica, siendo superada únicamente por Uruguay (US$ 2,025).

Aunque la diferencia de valor con el tercer lugar ocupado por Perú (US$ 1,627) resulta marginal, existe una distancia abismal frente a los carburantes más económicos del subcontinente: Venezuela (US$ 0,035) y Ecuador (US$ 0,763), naciones que mantienen fuertes subsidios estatales.

Un comportamiento distinto es el que refleja el petróleo diésel. Con un costo de US$ 1,537 por litro en Chile, este combustible se encuentra levemente bajo el promedio mundial de US$ 1,580, dejando al país en la posición 77° entre 169 territorios a nivel global.

Si se analiza exclusivamente el bloque de la OCDE, el mercado chileno figura entre los más económicos, ubicándose en el lugar 33 de 38. En el otro extremo de este grupo, Dinamarca (US$ 2,968) y Países Bajos (US$ 2,866) encabezan la lista con los valores más altos. Finalmente, en Sudamérica, el diésel nacional solo es sobrepasado en precio por Perú (US$ 1,682) y Argentina (US$ 1,613).

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