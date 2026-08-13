Chile concreta envío de 10 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia tras devastador terremoto

El Gobierno dispuso el envío de ayuda humanitaria para apoyar a las comunidades afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió distintas zonas de Colombia.

El operativo, coordinado por los ministerios del Interior, Defensa Nacional y Cancillería junto a Senapred y la Fuerza Aérea de Chile (FACh), contempla el traslado de alimentos, kits de higiene, elementos de aseo domiciliario y otros insumos esenciales.

La carga considera 320 kits de alimentación, 150 kits de higiene para hombres, 150 para mujeres, 46 kits de higiene infantil y 200 kits de aseo domiciliario, destinados a atender las necesidades más urgentes de las familias damnificadas.

A esta ayuda se suman los medicamentos aportados por la Cámara Nacional de Laboratorios Chilenos (Canalab), valorizado en más de $40 millones, para apoyar la respuesta frente a la emergencia.

La carga reúne 32.760 unidades de fármacos esenciales, correspondientes a 27.000 comprimidos de amoxicilina y 5.760 frascos de ibuprofeno pediátrico en suspensión, que se traducen en miles de dosis destinadas al tratamiento de fiebre y dolor infantil.

En el despacho de la ayuda en el Grupo 10, participaron el subsecretario del Interior, Máximo Pavez; el subsecretario para las Fuerzas Armadas, Christian Bolívar; la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián y los representantes de Cancillería Hernán Núñez (delegado) y Fernando Velasco (Jefe División América del Sur).

También se hizo presente el presidente de la Cámara Nacional de Laboratorios Chilenos, Vicente Astorga, quienes destacaron la coordinación público-privada que permitió materializar este apoyo.

En este contexto, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, destacó el compromiso de Chile con la cooperación internacional, “muchas veces Chile ha sido objeto de ayuda humanitaria internacional, esta vez nos corresponde devolver la mano, tal cual como lo hicimos con Venezuela, cuando pudimos llevar a nuestros bomberos del equipo USAR, además de ayuda humanitaria, esta vez el Presidente Kast nos ha pedido coordinar los esfuerzos para hacer llegar un cargamento, el primer cargamento de ayuda humanitaria”.

“Prácticamente 10 toneladas de ayuda humanitaria, y también una ayuda especial, que se generó a través de la colaboración público-privada con la Cámara Nacional de Laboratorios”, expresó.

Sobre la ayuda la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrían, entregó detalles del envío, “las coordinaciones de la alianza publico- privada y de distintas instituciones, ha permitido que pueda salir este vuelo con destino a Colombia para ir en apoyo de las personas que lamentablemente han sufrido producto del terremoto ocurrido hace algunos días”.

“En este sentido, el detalle de elementos de ayuda humanitaria provistos por Senapred: son cajas de alimento, kits de aseo personal para hombre, mujer, niños y lactantes, además de kit de aseo domiciliario”, relató.

Por su parte el subsecretario Bolívar, valoró el permanente despliegue de capacidades de la Defensa, ante la ocurrencia de catástrofes o desastres naturales. “recordemos que ya fuimos en apoyo de Bolivia hace algún tiempo, luego en Venezuela hace poco y, en el ámbito nacional, se materializaron ocho puentes aéreos para apoyar los efectos del sistema frontal que tuvimos hace algunas semanas”.

“Acá, pocos minutos más, saldrá un vuelo con destino a Colombia haciendo una escala técnica primero en Iquique y luego en Guayaquil. Les deseamos éxito a esta nueva operación, a la tripulación y a todos quienes van a participar de ella, reconociendo el esfuerzo y el trabajo que realizan, para mantener la disponibilidad de sus medios y poder apoyar esta acción del gobierno de Chile hacia hoy día Colombia que ha sido afectada por este terremoto”, puntualizó.

Asimismo, el presidente de la Cámara Nacional de Laboratorios Farmacéuticos (Canalab), Vicente Astorga, comentó que “frente a la emergencia que está viviendo Colombia, desde la Cámara Nacional de Laboratorios Farmacéuticos queremos aportar concretamente a las personas que hoy más lo necesitan, poniendo a disposición nuestro trabajo y los recursos de la industria farmacéutica para apoyar la respuesta humanitaria”.

“Nuestra misión es estar presentes para atender las necesidades de la sociedad chilena, pero también estamos llamados a apoyar a los países vecinos en momentos difíciles, esperamos que este envío sea una contribución oportuna para las comunidades afectadas y, sobre todo, una muestra de la solidaridad”, añadió.

Asimismo, Hernán Núñez, delegado de la Cancillería, manifestó que con este envío “expresamos una vez más la solidaridad del gobierno y el pueblo de Chile con nuestros hermanos colombianos. Igualmente, en medio de esta tragedia, hemos activado nuestros canales para poder satisfacer las consultas y ayudas de nuestros con nacionales”.

“Seguiremos trabajando para poder hacer de la hermandad chileno-colombiana una realidad cada vez más concreta, más profunda y densa. Capacidad también está disponible en la medida en que el gobierno colombiano así lo requiera”, aseguró.

La presente ayuda será recibida en el Aeropuerto Internacional Matecaña, en Pereira, departamento de Risaralda, punto dispuesto para la llegada del vuelo de la Fuerza Aérea de Chile y la posterior entrega de los insumos destinados a las comunidades afectadas.

Este nuevo operativo se suma a las acciones de cooperación y asistencia humanitaria internacional desplegadas recientemente por Chile, entre ellas los apoyos realizados a Bolivia y Venezuela ante situaciones de emergencia.

A través de estas misiones, el Estado ha puesto a disposición las capacidades de transporte y apoyo logístico de la Fuerza Aérea para trasladar ayuda, personal especializado e insumos de primera necesidad, reafirmando el compromiso de Chile con la cooperación regional frente a catástrofes.

(Imagen: Fuerza Aérea de Chile)

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