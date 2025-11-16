Chadwick dice que "han sido menores" las diferencias entre los candidatos de derecha que postulan a La Moneda

Andrés Chadwick se refirió a las diferencias que se han generado entre los tres candidatos presidenciales de derecha, Evelyn Matthei, José Antonio Kast y Johannes Kaiser.

“Siempre en las campañas se producen diferencias, pero creo que, si uno mira con perspectiva de tiempo, habiendo tres candidatos que representan a un mismo sector, creo que han sido menores los problemas que se han producido”, afirmó.

El exministro del Interior también explicó su hábito de sufragar temprano: “Siempre voto temprano y eso a uno le ahorra después más gente, más tumulto, más filas”.

En su intervención, la exautoridad cerró con un llamado a la unidad nacional: “Es una tradición democrática de nuestro país y no vemos que exista alguna razón para que hoy día no tengamos de plena tranquilidad y unidad de todos los chilenos en cuanto a su democracia”.

PURANOTICIA