César Oyarzo Mansilla asumió formalmente como nuevo director del Fondo Nacional de Salud

Una nueva fase institucional comenzó para el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) con la asunción oficial de César Oyarzo en el cargo de director nacional. El profesional ya se encuentra formalmente a la cabeza de la entidad que tiene la responsabilidad de gestionar el seguro público de salud en Chile.

Respecto a su formación, el nuevo titular de la institución es ingeniero comercial egresado de la Universidad de Chile. Su currículum en el aparato estatal destaca por su nombramiento en 1993 como Superintendente de Isapres, además de haber liderado anteriormente el propio Fonasa durante la administración del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

En el plano global, Oyarzo ha colaborado en diversas consultorías para el Banco Mundial. Asimismo, cumplió funciones como asesor para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), instancia donde aportó activamente en el diseño y formulación de proyectos de reforma sanitaria para diversos estados de América Latina.

Su paso por el mundo privado estuvo marcado por una gestión de 16 años como gerente general del holding Integramédica. Posteriormente, y hasta el año 2019, ejerció la gerencia del área ambulatoria en la Red de Salud UC Christus. A esto se suma su participación en el directorio de Interclínica, red de prestadores privados que opera en distintas regiones del territorio nacional.

La carrera del directivo también contempla una faceta docente en programas ligados a la economía y la salud. Estas labores académicas las ha desarrollado en la Universidad de Chile, así como en proyectos relacionados con la Universidad Andrés Bello e iniciativas vinculadas a Ilades.

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