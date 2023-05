Cédulas de identidad y pasaportes vencidos desde el 1 de enero de 2020 servirán para la elección constitucional de este 7 de mayo

Cédulas de identidad y pasaportes vencidos desde el 1 de enero de 2020 serán válidos para su utilización en la elección de este domingo 7 de mayo, así como para el Plebiscito constitucional de diciembre próximo.

La extensión de la vigencia de los documentos permitirá a los electores su identificación ante los vocales de mesa, permitiendo que los votantes que no han podido renovar su cédula de identidad o pasaporte puedan acudir a las urnas sin ningún problema.

La seremi de Gobierno de Valparaíso, María Fernanda Moraga, llamó a la ciudadanía a votar el domingo 7 de mayo y recordar que "estamos en un proceso cuyo carácter es obligatorio pero, además de ser una obligación, es un derecho participar en este nuevo proceso democrático".

Cabe hacer presente que la región de Valparaíso tiene aproximadamente 1 millón 650 mil personas con derecho a votación. En ese sentido, la portavoz del Gobierno Regional recordó que lo que se vota este fin de semana es la elección de los nuevos consejeros constitucionales, quienes deberán redactar una nueva propuesta de Constitución.

Por su parte, la seremi de Justicia y Derechos Humanos de Valparaíso, Paula Gutiérrez, sostuvo que "no se puede votar con ningún otro instrumento, como la licencia de conducir, que es la pregunta típica que tenemos en estos procesos y, quien no pueda votar por no tener ni cédula ni pasaporte debe excusarse en Carabineros, que es el trámite específico respecto de la pérdida o el extravío".

Vale recordar que tampoco se puede votar con la papeleta de renovación de la cédula.

En tanto, el director regional (s) del Registro Civil, Rodrigo Ureta, señaló que habrá personas que hicieron “cambio de nombre o de sexo registral. En este caso, a contar del día 27 de enero, cuando se cerraron las inscripciones del Registro Electoral. De esta fecha hacia atrás se podrá ver reflejado ese cambio en el registro”.

Finalmente comentó que "son 284 colegios a nivel regional en los que estarán haciendo turnos unos 189 funcionarios, ya que somos garantes de fiscalizar lo que ocurre en cada una de las mesas. Si algún vocal de mesa o presidente necesita ver la identificación de uno de los ciudadanos, el Registro Civil es el encargado de hacer esa labor”.

PURANOTICIA