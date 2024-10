Cathy Barriga confirma que no asisitirá a votar: "No pude ir en la hora que estaba autorizada"

La exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, informó que no acudiría a votar, ya que no pudo hacerlo en el horario permitido.

Mediante un video divulgado por su cuenta de Instagram, la exautoridad, actualmente en arresto domiciliario total, explicó su ausencia y criticó a los medios que esperaban fuera de su casa.

“Encuentro incomprensible que los medios de comunicación y la prensa estén en la puerta de mi casa anunciando además una noticia que no existe”, dijo.

“El sábado, mi abogado anunció a todos los medios de comunicación que yo no pude ir a votar en el horario autorizado y que no iría a votar. Hoy nuevamente, desde las 7:00 de la mañana, la prensa está en la puerta de nuestro hogar y en el colegio que yo siempre realizo mi votación”, agregó Barriga.

“Yo jamás he solicitado ningún otro tipo de permiso que el que solicité, lamentablemente no pude ir en la hora que estaba autorizada y no hay más que eso”, finalizó.

VIDEO:

(Video: @cathy_barriga)

PURANOTICIA