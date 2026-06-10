Cataldo admite que promesa de condonación pudo influir en aumento de deudores del CAE, pero afirma que "no es el único factor"

El exministro de Educación, Nicolás Cataldo, descartó que la promesa de una eventual condonación del Crédito con Aval del Estado fuese el único factor tras el aumento de número de personas deudoras.

En conversación con 24 Horas, la exautoridad sostuvo que "la respuesta no es así de simple como se formula. Me parece que hay un papel, eso es innegable, pero no es ni por lejos el único factor".

"Me parece que la coyuntura del periodo 2022-2025, el papel de la pandemia, y el arrastre que generó la pandemia en términos de las finanzas personales diría que fue muy determinante en la creación de este fenómeno de crecimiento de la mora, porque el problema no es el endeudamiento, el problema es la mora, las personas que entran en cesación de pago", detalló.

El extitular de la cartera de Educación planteó que "probablemente los anuncios presidenciales incentivaron que algunas personas dejaran de hacerlo pensando en que esto iba a venir", sin embargo, recalcó que "no es sensato, lo que no es serio, lo que no es ni responsable ni razonable es decir que todo este fenómeno opera porque hubo una promesa de campaña".

"Este fenómeno existe desde el origen del instrumento, se agudiza producto de la pandemia, y probablemente hay algún nivel de incidencia también de los anuncios y las expectativas que se generaron. Aunque ojo, el Gobierno jamás llamó a nadie a no pagar", precisó.

Cataldo sostuvo que las crítica del actual Gobierno "es parte de la construcción de un discurso público que viene a justificar la decisión del proceso de cobro de la forma en que se hizo".

"Es falaz decir que solamente la promesa de campaña tiene un rol en esto, porque esto uno tiene que mirarlo con la perspectiva del tiempo", indicó.

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