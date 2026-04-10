Caso «La Cuota Flores»: Schalper exige investigar presunto fraude con todo el rigor

Frente a las acusaciones por un presunto fraude al fisco que apuntan a la senadora Camila Flores, el jefe de bancada de Renovación Nacional, diputado Diego Schalper, instó a que la situación de su compañera de partido sea indagada "con todo el rigor necesario". El objetivo de estas diligencias, según remarcó el legislador, es que "se esclarezca la verdad".

Durante una entrevista concedida a Radio 13 C, el parlamentario abordó la complejidad del escenario. “Obvio que es una cosa grave y como todas las cosas graves, incluso desde el punto de vista de los involucrados, es que se tiene que investigar con la mayor eficacia, la mayor transparencia y de la manera más pronta posible", aseguró el congresista.

Los antecedentes del caso apuntan a que la senadora Flores se habría apropiado de una porción de las remuneraciones correspondientes a sus propios asesores en el periodo comprendido entre los años 2018 a 2025. Esta práctica habría generado un presunto monto defraudado que bordea los $300 millones. A raíz de estos hechos, desde el Consejo de Defensa del Estado anunciaron que ya se encuentran estudiando posibles acciones judiciales dirigidas en su contra.

Respecto a la acusación, al representante de RN le interesa que el proceso avance exhaustivamente, solicitando que "se investigue en todas sus aristas, en todos sus detalles y que se esclarezcan los hechos, pero también es importante que prime el principio de presunción de inocencia".

Para concluir su postura sobre la controversia, el diputado afirmó: "Mi posición, entendiendo que como parlamentario no me puedo meter mayormente en el fondo de los contenidos, es que esto se investigue con toda la profundidad necesaria, con todo el rigor necesario y que se esclarezca la verdad lo más pronto posible".

PURANOTICIA