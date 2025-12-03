Caso Gatica: Comienzan alegatos de clausura en juicio contra el excomandante Claudio Crespo

En el 4º Tribunal Oral Penal de Santiago comenzaron los alegatos de clausura en el juicio contra el excomandante de Carabineros Claudio Crespo, acusado del delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas al joven Gustavo Gatica, quien perdió la visión.

Los hechos ocurrieron en noviembre de 2019 en el inicio del estallido social. El exteniente coronel fue acusado por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) participó como querellante en el juicio.

Según indicó la jefa del INDH de la región Metropolitana, Beatriz Contreras, es “relevante que después de haberse realizado ya 217 audiencias en este caso, podamos entrar en la recta final, en que se escucharán las alegaciones de todos los intervinientes".

"Esta etapa durará todo diciembre para luego, dentro de las primeras semanas de enero, conocer el veredicto del tribunal, que esperamos, evidentemente, acoja nuestras alegaciones, declarando culpable al acusado", explicó.

El juicio contra el exoficial comenzó el 4 de noviembre de 2024. La fiscalía pide una pena de 12 años de cárcel, mientras que el INDH solicita 15 años de presidio, además de la inhabilitación absoluta y perpetua para cargos, oficios públicos y derechos políticos, y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.

Según la acusación, el 8 de noviembre de 2019, mientras se realizaban manifestaciones en las cercanías de Plaza Italia, en la comuna de Santiago, el entonces comandante Crespo disparó su escopeta al tercio superior del cuerpo de los manifestantes.

Esta acción la realizó cuando se encontraba fuera del alcance de los objetos contundentes que pudieran ser arrojados. Abusando de su cargo, disparó e impactó gravemente en ambos ojos a la víctima Gustavo Gatica Villarroel, hoy diputado electo, quien se encontraba a una distancia aproximada de 24,5 metros del perpetrador.

