Caso Brinks: Fiscalía afirma que carabineros detenidos "facilitaron la ejecución y la huida"

El Ministerio Público entregó detalles respecto de la detención de cinco carabineros en el marco de la investigación por el robo a la empresa Brinks en Rancagua ocurrido en agosto.

El fiscal Carlos Fuentes, de la unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos, señaló que a “raíz de las detenciones anteriores, de la incautación de equipos telefónicos de los imputados, nos dimos cuenta de que habían reuniones de coordinación”.

“En fotografías tomadas de esas reuniones, aparecen justamente estos cinco funcionarios de Carabineros (…) al determinar los nombres y donde ejercían sus funciones, nos damos cuenta que había un funcionario de Carabineros que también aparecía en la investigación de Prosegur”, detalló.

El persecutor indicó que debido a esto “hablamos con el tribunal, pedimos las órdenes respecto de los cinco funcionarios, y mañana van a ser formalizados, uno de ellos por el robo a Prosegur y por el robo de Brinks, más cuatro carabineros que, según los antecedentes entregados, también habían participado en el robo a Brinks”.

“No están dentro de la cúpula. Quienes habrían organizado y planeado, no son los carabineros. Sino que fueron convocados por los sujetos que están ahora en prisión preventiva”, mencionó.

Fuentes afirmó que los funcionarios “tienen participación no directa. Ellos no son los que saltan el muro, no son los que ingresan a la bodega, porque esos imputados ya están formalizados”.

“Dan información, se preparan, miden los tiempos de reacción, cooperan con algunas situaciones puntuales que se revelaran en la audiencia, pero tienen una participación que influye directamente en la ejecución del día 16”, agregó.

El fiscal aseveró que los carabineros detenidos “facilitaron la ejecución y la huida” y que sin su participación "no se habría podido llevar a cabo de la forma en la que se llevó a cabo".

PURANOTICIA