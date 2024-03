Caso Audio: revisión de chats revelan reunión entre contralora Dorothy Pérez y abogada Leonarda Villalobos

En marzo del 2023 la actual Contralora General de la República (s), Dorothy Pérez, asistió junto a su marido a una comida en la casa de Leonarda Villalobos, la abogada que en junio pasado protagonizó la reunión con el penalista Luis Hermosilla y el empresario Daniel Sauer en la que se habló de pagar coimas a funcionarios públicos, de acuerdo a lo revelado por Ciper Chile.

Según el sitio de investigación, hacía meses que en círculos políticos y judiciales circulaba la información: la contralora estaba presente en los chats de Leonarda Villalobos. En La Moneda conocen ese antecedente, también en el Congreso.

La indagatoria a cargo de la Fiscalía Metropolitana Oriente también descubrió pruebas contundentes en el celular de Hermosilla sobre la violación de secreto y entrega de información reservada del caso Audio por parte del renunciado director general de la PDI, Sergio Muñoz, al polémico abogado penalista.

Ciper pudo confirmar que efectivamente en el celular de la abogada figuran conversaciones con la contralora. Los chats partieron cuando ambas se conocieron, en marzo del año pasado, cuando Dorothy Pérez asistió a una comida en casa de Villalobos. Lo hizo junto a su marido, el mayor en retiro de Carabineros, Fabián López. Los otros comensales también eran figuras públicas.

Entre ellos estaba el exdiputado Pepe Auth (independiente y ex PPD), quien corroboró la información a Ciper: “Conozco a Luis Angulo (marido de Leonarda Villalobos) desde hace muchos años, de cuando estaba en el PPD. Un día él me invitó a comer, a una tertulia. Yo no conocía al resto de los comensales. Fue una comida social, donde hablamos de política y de la dificultad de las personas que viven fuera de Santiago. En ese tiempo Dorothy Pérez no era la contralora”.

En marzo de 2023, Dorothy Pérez era jefa de cuentas en la Contraloría y venía saliendo de una guerra interna con el entonces contralor Jorge Bermúdez, quien intentó sacarla de la institución, a la que ella solo pudo volver luego de dar una batalla judicial.

Pepe Auth dijo que recién esa noche conoció a Leonarda Villalobos. Dorothy Pérez también la conoció en esa jornada. Ella tenía un vínculo de amistad con Luis Angulo, marido de la abogada, desde que ambos se toparon como compañeros de trabajo en el Ministerio de Educación durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet.



ESPOSOS Y SOCIOS

Luis Angulo y Leonarda Villalobos no solo son marido y mujer. También han sido socios en negocios de lobby y asesorías. Se conocieron en el Mineduc y allí tejieron sociedades con otros asesores y dirigentes políticos reconocidos como lobistas, engtre ellos Exequiel Silva, Alexis Yáñez y Julio Valladares.

En los chats de Leonarda Villalobos que la fiscalía tiene en su poder, aparece un mensaje enviado por la abogada a la contralora Dorothy Pérez el 9 de noviembre pasado, justo antes de que estallara el Caso Hermosilla, y cuando Pérez se preparaba para asumir el timón de la Contraloría de manera subrogante. Villalobos le desea suerte en lo que se viene, y la contralora le responde con un emoticón. Al día siguiente, Villalobos insiste: “Ni me pescaste…”.

Esos mensajes y la cena de marzo podrían complicar la ratificación de Dorothy Pérez en el cargo, lo que depende de que La Moneda la nomine, y de que el Senado la ratifique.

