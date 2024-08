Caso Audio: Mario Desbordes cree necesario que exministro Chadwick se ponga a disposición de la justicia

El exministro de Defensa y candidato a la alcaldía de Santiago, Mario Desbordes (RN), afirmó este jueves que el exministro del Interior, Andrés Chadwick (UDI), debiera ponerse a disposición de la justicia, en el marco de la investigación por el denominado Caso Audios.

En conversación con CNN Radio, el exministro analizó el impacto generado a su sector el caso Audio, la nueva arista que se reveló el día miércoles con la figura del exfiscal, Manuel Guerra y la situación que podría enfrentar el exvocero y ministro del Interior en la administración Piñera.

Consultado si este último debiera ponerse a disposición de la investigación, Desbordes fue categórico: “Por supuesto, todos. Nadie no puede no hacer eso. Cualquier ciudadano de Chile, todos nosotros, los que hemos sido diputados, ministros, no tenemos ninguna diferencia con el ciudadano que es comerciante, trabajador, empleado u obrero. Ante la justicia somos todos iguales y ese es un principio elemental en las democracias”.

“Y si no somos capaces de evidenciar de manera clara, nítida, meridianamente clara, que eso es real, estamos en graves problemas como democracia. Las democracias se socavan por los populismos, por los totalitarismos y por la corrupción”, aseguró Desbordes.

La exautoridad ha sido vinculada en la indagatoria, luego de conocerse su cercanía con el abogado Luis Hermosilla, debido a presuntos dineros involucrados en la defensa por la acusación constitucional contra Chadwick en 2019.

“Todas las instancias deben ser investigadas, como dijo Evelyn Matthei, caiga quien caiga. No puede generarse sospecha. El exfiscal Manuel Guerra se va a poner a disposición de la justicia, no tengo duda de eso. No hay alternativa si el sistema funciona”, afirmó Desbordes.

“El problema es cuando se extiende la idea de que el sistema no está funcionando y eso es grave, y este caso puede generar esa sensación, sobre todo, en la gente que menos tiene, en la clase media, gente que dice ‘yo no tengo un abogado de ese calibre’”, sostuvo el exministro.

Además, se manifestó contrario a abrir todas las conversaciones que están requisadas desde el teléfono celular de Luis Hermosilla, como solicitó ayer su defensa: “No sé si abrir las conversaciones completas, porque hay conversaciones privadas y, lamentablemente, algunas intervinientes, y hay varios casos en los que se ha demostrado filtran cosas, incluso personales, que no tiene nada que ver con la causa, para dañar a algunas de las partes”.

“Pero todo lo que tenga que ver con conversaciones con autoridades tiene que ser investigado y la Fiscalía tiene que generar una instancia para dilucidar cualquier duda, para despejar cualquier sospecha que pudiera haber alguna conversación en ese teléfono que no está siendo investigada”, concluyó el exministro de Defensa.

PURANOTICIA