Caso Audio-Factop: Fiscalía presenta acusaciones contra imputados y pide 17 años de cárcel para el abogado Luis Hermosilla

La Fiscalía Metropolitana Oriente confirmó que presentó acusación en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, en contra de seis imputados en el caso Factop-Audio por delitos tributarios, lavado de activo, tráfico de influencias, cohecho y soborno.

El fiscal de investigación especializada Juan Pablo Araya señaló que "esta acusación es por los hechos que han sido materia de las diversas formalizaciones y reformalizaciones realizadas en esta causa a partir del mes de abril de 2024".

"En concreto las penas que se solicitan parten desde los 10 años y un día hasta los 20 años. Hay peticiones diferenciadas porque a algunos imputados se les solicitan penas por estos delitos que podríamos considerar patrimoniales y además por delitos de cohecho y soborno", añadió.

Explicó que en el caso del abogado Luis Hermosilla las penas son de 7 años de presidio menor en su grado mínimo y de 10 años años de reclusión mayor en su grado mínimo.

Añadió que en el caso del imputado Daniel Sauer, cofundador de la empresa de factoring Factop, de 14 años de presidio mayor en su grado medio y de 6 años de reclusión mayor en su grado mínimo.

Y en el caso de la abogada María Leonarda Villalobos, de 10 años de presidio mayor en su grado mínimo y 8 años de reclusión mayor en su grado mínimo.

"Estos son los tres imputados que figuran en esta conversación audio que fue difundido a fines del año 2023 que dio origen en particular al Caso Audios", señaló el fiscal Araya en referencia a la polémica reunión de los tres en que hablaban de pagos a funcionarios públicos para obtener información sobre las acciones legales de entidades públicas contra Factop.

Otros imputados en esta causa son Ariel Sauer (cofundador de Factop y hermano de Daniel), Luis Patricio Flores Cuevas (exsocio de la corredora STF Capital ligada a Factop) y Antonio Jalaff (exfundador de Grupo Patio, también ligado a Factop).

Finalmente, el fiscal Araya indicó que "esperamos se fije en los próximos días la respectiva audiencia de preparación de juicio oral".

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