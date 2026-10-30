Casi mil motocicletas fueron retiradas de circulación tras operativo de fiscalización en la región Metropolitana

Casi mil motocicletas fueron retiradas de circulación y 1.516- infracciones al tránsito cursadas durante un operativo de fiscalización desarrollado por Carabineros.

El despliegue, encabezado por la Prefectura de Tránsito y Carreteras, tuvo como objetivo prevenir accidentes, detectar conductas de riesgo y fortalecer la seguridad vial.

Como resultado de los controles, 25 personas fueron detenidas: 12 mantenían órdenes judiciales vigentes y eran prófugas de la justicia; dos fueron detenidas por falsificación de instrumento público; dos por receptación; una por conducción bajo la influencia de sustancias psicotrópicas y por conducción a velocidad temeraria.

Durante las fiscalizaciones también se detectaron motocicletas con encargo por robo y otras que presentaban diversas irregularidades, como ocultamiento de patentes, que fueron retiradas de circulación y trasladadas a los aparcaderos correspondientes. Asimismo, se informó que un 55% de los retiros estaría asociado a personas extranjeras.

Carabineros reforzó los controles para detectar y evitar actividades que se desarrollen al margen de la normativa vigente. Otro dato relevante, es que de el total de motos hay una gran porcentaje que se dedicaban al delivery.

Al respecto el General Víctor Vielma, Jefe Zona Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial, señaló que la institución continuará realizando fiscalizaciones para reducir los riesgos en las vías, prevenir hechos delictuales y fortalecer la seguridad de peatones y conductores, promoviendo una circulación responsable y el cumplimiento de la normativa de tránsito.

(Imagen: Carabineros)

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