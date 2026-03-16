Casi 3 mil prófugos de la justicia fueron detenidos en tres días de megaoperativo policial

La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, entregó los resultados del megaoperativo realizado por Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI).

Tras el Comité de Seguridad, las autoridades confirmaron que los operativos que se llevaron a cabo entre el jueves 12 y sábado 14 de marzo permitieron la captura de 2.905 prófugos de la justicia.

Del total de detenidos, 2.411 corresponden a hombres y 494 a mujeres, de los cuales 8 fueron capturadas por homicidio, 174 por robos violentos por intimidación y 66 por delitos sexuales, entre otros.

Steinert manifestó que “ha sido un golpe fuerte para quienes se encontraban prófugos de la justicia. El total aproximado de personas cuyas órdenes de detención se hicieron efectivas es de 3 mil y además, hacer presente que se incautaron automóviles, droga y armas”.

"Esta especie de operativo lo vamos a seguir realizando, no vamos a parar. Es más, vamos a unir a más instituciones del Estado para que la justicia no pare y los autores del delito enfrenten la misma. Vamos a sumar a la policía marítima y otros actores para que esto no pare", indicó.

La titular de Seguridad Pública recalcó que "es importante que los chilenos sepan que nos encontramos trabajando para que efectivamente la seguridad vuelva a nuestro país".

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