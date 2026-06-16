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Carolina Rossi asume de manera definitiva como subsecretaria de Ciencias tras desempeñarse en calidad de subrogante

Carolina Rossi asume de manera definitiva como subsecretaria de Ciencias tras desempeñarse en calidad de subrogante

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La periodista se desempeñaba en calidad de subrogante desde la salida de Rafael Araos y ahora asumirá de manera definitiva.

Carolina Rossi asume de manera definitiva como subsecretaria de Ciencias tras desempeñarse en calidad de subrogante
Martes 16 de junio de 2026 20:00
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El Presidente José Antonio Kast informó la designación de una nueva subsecretarias de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.

En la cartera asumió Carolina Rossi, quien subrogaba el cargo desde la salida de Rafael Araos.

La autoridad es periodista y cuenta con una reconocida trayectoria en innovación, emprendimiento y políticas públicas vinculadas a tecnologías emergentes.

Ha desarrollado una amplia carrera en el ámbito nacional e internacional, incluyendo funciones en Start-Up Chile, la Europe Startup Nations Alliance y el World Summit Awards, además de labores académicas y de mentoría en IE Business School.
Su nombramiento da continuidad al trabajo desarrollado por la cartera en materia de fortalecimiento de la investigación, la innovación y el desarrollo científico-tecnológico del país.

El Presidente valoró la disposición de Carolina Rossi para asumir los desafíos en la cartera de Ciencias.

(Imagen: Ciencia en Chile)

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