Carmona critica exclusión del PC de comisión estatal y acusa "sectarismo"

La decisión del Gobierno de no incorporar representantes del Partido Comunista (PC) a la comisión encargada de formular propuestas para una nueva arquitectura del Estado generó críticas de su presidente, Lautaro Carmona, quien atribuyó la exclusión de su colectividad a razones políticas e ideológicas.

La instancia, cuyos integrantes fueron confirmados durante esta semana por la administración del Presidente José Antonio Kast, tendrá un plazo de 120 días para elaborar recomendaciones destinadas a actualizar el funcionamiento del aparato estatal. Entre las materias que podrían ser analizadas se encuentran la estructura de los ministerios, eventuales fusiones de carteras y otros cambios relacionados con la organización de la administración pública.

Aunque la comisión contempla integrantes vinculados a sectores de oposición, no fueron incluidos militantes del Partido Comunista ni del Frente Amplio.

En entrevista con radio Nuevo Mundo, Carmona calificó esta situación como un “absoluto y fanático anticomunismo” y cuestionó las razones que, a su juicio, podrían estar detrás de la conformación de la instancia.

“Yo creo que hay sectarismo. Yo tengo sospechas de que se trata esta reforma que no sea tratar de la profecía autocumplida y por tanto disminuir el tamaño del Estado. Demostrar que hay actividades que son desde el Estado y son, están de más, son burocracias, son grasas, como ellos lo llaman despectivamente”.

Frente a este escenario, el exdiputado planteó como alternativa que el PC constituya su propia comisión para elaborar propuestas respecto del funcionamiento del aparato público.

“Tampoco queremos decir que tenemos la verdad absoluta, no, pero tenemos opinión sobre las empresas del Estado, tenemos opinión sobre el aparato central, tenemos opinión sobre el tipo de la forma de selección de personal, tenemos la disposición a que aquí no haya ninguna ventaja por segundas cosas, ni porque es pariente, ni porque es amigo, ni porque es del partido, que sea selección en mérito, y estamos disponibles para eso”.

Durante la misma entrevista, Carmona volvió a cuestionar la anunciada participación del Presidente José Antonio Kast en el V encuentro del Foro Madrid, programado para los días 3 y 4 de septiembre en Santiago.

El dirigente sostuvo que la condición de jefe de Estado acompaña permanentemente al Mandatario y, por lo mismo, rechazó que pueda separar completamente su participación en una actividad política de sus responsabilidades institucionales.

“Cuando uno asume una tarea de representación transversal, socializa su vida. Ni un pedazo de su vida le pertenece. Y cada parte de la vida que use será bajo observación, fiscalización y control, no solo medida, sino del pueblo en términos reales. Pero sería un abuso de poder, un uso indebido del poder”.

Carmona también vinculó sus reparos con la eventual utilización de recursos asociados al ejercicio de la Presidencia durante la asistencia al encuentro.

“Y el uso del poder significa recursos también del punto de vista material y económico. O sea, La Moneda va a financiar el viaje que él haga desde La Moneda a Vitacura para participar de ese debate. Y si a la misma hora hay una demanda que llama a que el Presidente firme un papel, va a quedar botado eso. Entonces, no se puede”.

El presidente del PC abordó además las eventuales actividades políticas que podrían desarrollarse paralelamente al Foro Madrid y pidió que la realización del encuentro no interfiera con otras manifestaciones.

“Espero que el país no se trastorne, porque como ellos van a estar en Casa Piedra, en Vitacura, me parece que están compartimentados geográficamente, que no pueden impedir que nosotros pongamos una flor en La Moneda, recordando a (Salvador) Allende y que vaya a haber un dispositivo y un uso policial, porque sería ya superar la barrera del sonido respecto a que mientras mi sector haga cosas, nadie se mueve, nadie más puede hacer algo”.

Finalmente, Carmona se refirió a la posibilidad de que el presidente argentino, Javier Milei, participe de la cita y cuestionó que una eventual visita pudiera derivar en una reunión bilateral con Kast dentro de una actividad que calificó como privada y sectorial.

“Dicen que viene Milei. Si llegara a venir en calidad de activista de su sector, bueno, deja botado las tareas en Argentina, ya dirán los compañeros que estaría pasando, pero no puede haber una bilateral de jefes de estado en torno a una tarea privada, si esta es una tarea sectorial privada. Y cómo convive sin relación de Estado, cuando acabó de tener una advertencia de uno de los comandantes más importantes de la Armada argentina respecto a la soberanía chilena en una zona resuelta hace mucho rato”.

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