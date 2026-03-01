PDI incauta armamento y detiene a mujer en operativo en La Pintana

Un operativo liderado por la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) permitió desarticular un punto de acopio de armamento y equipamiento táctico en la comuna de La Pintana, en el marco de una investigación contra una banda delictual.

El inmueble allanado era utilizado como centro de almacenamiento de armas, según los antecedentes recopilados por los detectives, quienes vinculan el lugar con un grupo criminal que operaba en el sector.

De acuerdo con el subprefecto Hassel Barrientos, la organización se dedicaba a robos con intimidación simulando ser funcionarios policiales, además de realizar “quitadas de drogas” a otras bandas.

Durante el procedimiento se incautó una subametralladora artesanal con alta capacidad de tiro, un supresor de sonido, una pistola a fogueo modificada, cuatro chalecos antibalas y cuatro cascos balísticos.

En el lugar fue detenida una mujer chilena de 27 años, identificada como encargada del domicilio, quien fue formalizada y quedó en prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación.

El tribunal consideró la gravedad de los antecedentes y el peligro para la seguridad pública al decretar la medida cautelar más gravosa.

El armamento incautado será sometido a peritajes del Laboratorio de Criminalística, con el fin de establecer si fue utilizado en otros delitos y ampliar las indagatorias.

PURANOTICIA