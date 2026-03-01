Presidente Gabriel Boric condena violencia en Medio Oriente y llama a respetar el derecho internacional

El Presidente Gabriel Boric fijó la postura de Chile frente a la escalada militar en Medio Oriente, condenando la violencia y reafirmando la defensa del derecho internacional y los derechos humanos.

A través de su cuenta en X, el Mandatario expresó que “no tenemos por qué aceptar elegir entre barbaries”, subrayando que la violencia no puede justificarse según el actor que la ejerza.

Boric calificó como inaceptables los ataques unilaterales de Estados Unidos contra Irán, así como las ofensivas iraníes contra países de la región, destacando la necesidad de una condena transversal.

El Presidente también criticó la opresión del régimen iraní contra su propio pueblo, incluyendo denuncias de masacres recientes y discriminación hacia las mujeres.

En su mensaje, reafirmó que Chile sostiene una política exterior basada en el respeto irrestricto a los derechos humanos, rechazando cualquier forma de violencia estatal o militar.

La declaración busca mantener una posición equilibrada y evitar alineamientos automáticos en un conflicto que amenaza la estabilidad global.

Con esta postura, el gobierno chileno enfatiza su compromiso con la observancia del derecho internacional y la búsqueda de soluciones pacíficas ante crisis internacionales.

PURANOTICIA