Carlos Barría fue designado como nuevo secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía

El Presidente José Antonio Kast designó a Carlos Eduardo Barría Quezada como nuevo secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), tras el concurso de Alta Dirección Pública para ocupar el cargo.

El profesional asumirá sus funciones a partir del 1 de septiembre y permanecerá en el puesto por un período de tres años, prorrogable por otros tres.

De acuerdo con el comunicado de la Oficina del Presidente, Barría es ingeniero civil industrial y magíster en Ciencias de la Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile, además de contar con un diploma en Electricidad de la misma casa de estudios.

El documento destaca que el nuevo secretario ejecutivo cuenta con más de 20 años de experiencia vinculada al sector eléctrico, con trayectoria en materias relacionadas con regulación y mercados eléctricos, generación, almacenamiento y transmisión.

Asimismo, actualmente se desempeña como profesor de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

En su trayectoria profesional también registra pasos por el Ministerio de Energía, donde fue jefe de la División de Energías Renovables y jefe de gabinete del subsecretario de Energía. Además, fue asesor de mercados eléctricos del Centro de Energías Renovables y director ejecutivo de la Asociación de Pequeños y Medianos Generadores (GPM).

“En relación al concurso por Alta Dirección Pública vinculado al cargo de nuevo Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), S.E. el Presidente de la República, José Antonio Kast Rist, ha decidido designar al señor Carlos Eduardo Barría Quezada”, señala el comunicado de Presidencia.

Cabe señalar que Barría reemplazará en el cargo a Mauricio Funes, quien se desempeña actualmente como secretario ejecutivo subrogante de la CNE.

(Imagen: Presidencia)

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